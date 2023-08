Elvesztette a látását, de négy műtét után visszatért a kéziválogatott irányítója

Januárban ijesztő hírek érkeztek Juhász Ádámról, a magyar férfi kézilabda-válogatott irányítójáról, aki a nemzeti csapat edzésén, az egyéni bemelegítéskor, egy szerencsétlen mozdulatot követően szenvedett szemsérülést.

Egy darabig az is kérdéses volt, hogy látni fog-e még valaha a bal szemére, ám négy műtét után újra visszatérhetett a pályára – írja a molcsapat.hu.

Nem százszázalékos a szemem, távollátáshoz egy fél dioptria maradt benne, és mivel a pupillám is sérült, a hirtelen erős fény is bánt, de a pályán már nem zavar, a játékban nem akadályoz. Visszatértem, de még egy kis időre szükségem lesz, hogy megszokjam, és az sem mellékes, hogy nyolc hónapot hagytam ki. Ennyit a legsúlyosabb sérülések után szokás

– fogalmazott Juhász Ádám.

A válogatott irányítója lassú visszatérést szeretett volna, ám a sorozatos sérülések után kénytelen volt idő előtt újra visszatérni a pályára. Juhász megjegyezte, hogy bár tavaly is nagyon erős csapat volt a Bányász, valójában egy erős sora volt, az eredménykényszer miatt pedig óriási meccsterhelést kaptak a kezdők.

„Idén nyáron nagyon jól dolgozott a klub vezetése, mert sokkal hosszabb lett a kispad, jobban variálható a csapat, és várhatóan nem lesz annyi túlterhelésből adódó sérülés sem” – tette hozzá.

Juhász Ádám arra is kitért, idén is egyértelmű céljuk, hogy a bronzérmet megszerezzék, és bár nem elvárható feltétlen, de az egyik „óriást”, nevezetesen a Szegedet vagy a Veszprémet is szeretnék legyőzni.

Számomra már az is nagy dolog, hogy újra a pályán lehetek! Bevallom, nagyon nehezen viseltem, amikor a sérülés után az orvosok sem tudták megmondani, visszatér-e valaha a látásom. De most, hogy újra itt vagyok a pályán, szeretnék minél gyorsabban formába lendülni, mentálisan és fizikailag is gyorsan utol akarom érni magam

– jelentette ki a Tatabánya irányítója.