Elmaradt a kézicsoda Kölnben, az ötödik helyért játszhat a magyar válogatott az Eb-n

A magyar férfi kézilabda-válogatott 35–32-re kikapott az olimpiai címvédő Franciaországtól Kölnben, az Európa-bajnokság középdöntős szakaszának zárófordulójában, így nem jutott be a legjobb négy közé. A torna azonban nem ért véget a magyarok számára, akik pénteken az ötödik helyért játszhatnak, az ellenfél Szlovénia lesz.

A középdöntős szakasz utolsó játéknapján először Ausztria–Izland-párharcot rendeztek, aminek végeredménye kulcsfontosságú volt a mieink számára, ugyanis északi győzelem esetén – körbeverés miatt – a magyarok már biztosan játszanak legalább az ötödik helyért pénteken, Szlovénia ellen. Az elődöntős szerepléshez azonban már mindennek a magyarok mellett kellett lennie:

Izland győzelme Ausztria ellen (ami az északiaknak is fontos, ugyanis olimpiai selejtezővel ér fel a győzelem);

francia vereség Magyarországtól;

német vereség a csoport utolsó helyezettjétől, Horvátországtól.

Izland azonnal magához ragadta a kezdést, de az osztrákok tapadtak rájuk, és az első negyedórában fej-fej mellett haladtak a nemzeti alakulatok. Majd a hajrában a szomszédok sokat hibáztak, az északiak pedig az üres kapus góloknak köszönhetően kialakították az addigi legnagyobb különbséget, és hat gólt tettek közé a félidőre (14–8).

Ausztria a szünet után egy elképesztő meneteléssel 8–1-es szakaszt produkált, és átvette a vezetést (16–15). Izland 14 perc után ismét be tudott találni és úgy tűnt, még időben észhez kapott, így számára már szinte megnyert a meccs, de az olimpiai selejtező sorsa végül az utolsó negyedórában dőlt el (17–17). Az utolsó percekben rendre az északiaké volt a vezető találat, amit egy végletekig kiélezett mérkőzésen meg tudtak tartani a lefújásig, ez számukra olimpiai selejtezőt ért, a mienik számára pedig azt jelenti:

a magyar válogatott már biztosan legalább az ötödik helyért játszik az Európa-bajnokságon, amivel 26 év után megismétli történetének legjobb eb-szereplését, sőt túl is szárnyalhatja.

A franciák elleni mérlegünk vegyes képet mutat: 39 meccsből 19-et megnyertünk, három döntetlen és 17 vereség mellett. Természetesen a fogadóirodák nem a mieinket tartották esélyesebbnek, de az utóbbi években rendre szoros meccseket tudtunk játszani a 2008 óta három olimpiát, négy világbajnokságot és két Európa-bajnokságot nyerő együttes ellen, amelynek négy játékosa is hazánkban, a Telekom Veszprémben légióskodik. Ezt mutatja a két csapat legutóbbi tétmeccse is, a 2021-es egyiptomi vb negyeddöntőjében, ahol végül hosszabbításban maradtunk alul.

A magyar csapatból Krakovszki Zsolt és Krakovszki Bence mellett két játékos, Palasics Kristóf vakbélműtét, Máthé Dominik pedig fokozódó térdsérülése miatt hiányzik. Utóbbi haza is utazott, így a franciák elleni 16-os keretbe először került be a 24 éves Andó Arián.

Francia dominancia, magyar félidei javítás

A mérkőzést Dika Mem gólja nyitotta, az első válasz pedig – a még mindig százszázalékos – Imre Bencétől érkezett gyors középkezdésből, majd megszakítás nélkül további három gólt lőtt a fehér mezes magyar csapat és közétett hármat (4–1). Franciaország azonban elővette azt, amiben a legjobb: a hibákat kihasználva lerohanásokkal néhány pillanat alatt egyenlített, majd 4–1-es sorozattal már ők vezettek ugyanennyivel, ezért Chema Rodríguez, a magyarok szövetségi kapitánya ki is kérte első idejét (12–9).

Az időkérés után megérkezett a magyar kapuba Andó Arián, de ő sem tudta megállítani az ellenfél menetelését. Azonban még így is a címvédő sarkában voltunk, ugyanis Ilic Zoran góljával háromra is felzárkóztunk, de a mérkőzés sokadig lerohanásgóljával azonnal büntetett az ellenfél, és a hajrá előtt a könnyű góloknak köszönhetően hattal is elmentek (20–14). Az eddigi összecsapásokkal ellentétben a magyaroknak sikerült jól zárni az első félidőt: 4–0-s szakaszt produkálva feljöttek 20–18-ra.

Kimaradtak a kínálkozó lehetőségek

A második félidőben végre a mieink büntették a franciák hibákat, így a széria folytatásaként Lékai Máté és Szita Zoltán révén továbbra is csak mi lőttünk gólt, ezzel hosszú idő után újra döntetlen állt az eredményjelzőn (20–20).

A 12 perc francia gólcsendet Nicolas Tournat szakította meg a vonalról, de továbbra is megtaláltuk a rést, hátul pedig rendre labdát szereztünk, gólra viszont nem tudtuk váltani a lehetőségeket, ellentétben a franciákkal, akik Kentin Mahé újabb góljával kettővel mentek (24–22).

Szegény embert az ág is húzza…

Andó Arián elkezdte védeni a franciák lövéseit, és ezzel meccsben tartotta a magyarokat, de társai támadásban rendre elrontották a heteseket és ziccereket, vagy el sem jutottak lövésig. Az ellenfél pedig a megszerzett labdákból és az ezekből született gyors gólokból tartani tudta a két-három gólos fórt a félidő folyamán.

A véghajrára Fazekas Gergő egyéni akciójával ismét feljöttek kettőre a mieink, de a már megszokott módon javított Franciaország, és a lefújásig meg tudta tartani az előnyét (35–32).

Nem elég a vereség, még az utolsó pillanatokban Sípos Adrián is megsérült, és le kellett segíteni a pályáról. Illetve biztossá vált, hogy Németország a franciák mellett a másik elődöntős, Magyarország pedig pénteken a szlovénokkal küzd meg az ötödik helyért.

Férfi kézilabda-Európa-bajnokság, középdöntő, 4. forduló:

I. csoport (Köln):

Franciaország–Magyarország 35–32 (20–18)

Ausztria – Izland 24–26 (8–14)

Izland 24–26 (8–14) Németország – Horvátország 20:30

A további program (Köln):



péntek:

az 5. helyért: Magyarország–Szlovénia 15.30



első elődöntő: Svédország – Franciaország 17.45

első elődöntő: Svédország második elődöntő: Dánia–Németország 20.30



vasárnap:



a 3. helyért 15.00

döntő 17.45

(Bo rítókép: Férfi kézilabda olimpiai kvalifikációs Eb középdöntőjének negyedik fordulója, Franciaország–Magyarország mérkőzés. Fotó: Tom Weller / picture alliance / Getty Images)