A Debrecen ötgólos hátrányból jött vissza, de kikapott a Győrtől a női kézi MK elődöntőjében

Út a négyes döntőig

A Debrecen a nyolcaddöntőben a Praktiker-Vác ellen idegenben döntetlent (26–26) játszott, így vendégcsapatként jutott tovább, ahol a négyes döntőbe jutásért a Dunaújvárosi KKA-t kellett felülmúlnia. Ez végül egy igazán könnyed, 13 gólos győzelmet hozott Vámos Petráéknak.

A Győr csak a negyeddöntős fordulóban csatlakozott be, és a Kisvárda Master Good SE elleni kezdés nem okozott nagy fejtörést számára. A Lokihoz hasonlóan a zöld mezesek is nagy fölénnyel (37–19) győztek, ami tatabányai részvételt jelentett számukra is.

Előzetesen azonban már borítékolható volt: nem lesz egyszerű feladata a Magyar Kupa-rekorder Győrnek, ugyanis nemrégiben a Bajnokok Ligája csoportkörében 29–28-as vereséget szenvedett a debreceni alakulattól. Sőt, az előző MK-elődöntőben is egymással mérkőzött meg a két BL-csapat, ahol a Győr csupán egygólos különbséggel, 27–26-ra tudta felülmúlni Szilágyi Zoltán együttesét.

Erős debreceni kezdés, majd győri menetelés

A távozó Planéta Szimonetta és a holland Tamara Haggerty góljaival kezdődött az első elődöntős összecsapás, de a Győr is hamar megnyitotta a számláját: Veronica Kristiansen betörésből és hétméteresből is eredményes volt, így öt perc után 2–2 állt az eredményjelzőn. Ezután viszont a Loki öt percig nem tudott a kapuba találni, a Rába-partiak – kihasználva a lehetőséget – átvették az irányítást, és 4–1-es szériával már ők vezettek 6–3-ra. A fehér mezes DVSC-nél a védekezés és a támadójáték sem állt össze, így Szilágyi beküldte Kácsor Grétát, akinek teljesítménye elöl is, hátul is meghatározónak bizonyult. Játéka fellendítette a csapatot, aminek köszönhetően hosszú idő után ismét egyre tudott zárkózni a hajdúsági alakulat (9–8).

Kiegyenlített a Loki, a Győr viszont nem engedte ki a kezéből a karmesteri pálcát, sőt egy újabb (háromgólos) sorozattal a 23. percben meglógott Ulrik Kirkely alakulata (13–10). Hiába kért időt a debreceni vezetőedző, csapata nem tudta megfékezni az ellenfelet, sőt végül a mérkőzés legnagyobb különbségével, négygólos előnnyel ment pihenőre az ötszörös Bajnokok Ligája-győztes Győr (16–12).

A második félidő első percei rohanósra és igen gólgazdagra sikerültek: négy-négy találatot jegyzett mindkét fél. Ám a gyors és pörgős támadásbefejezés inkább a Győrnek kedvezett, és szűk tíz perc után Kristiansen hatodik góljával már ötre duzzadt az előny, ami egy újabb Loki-időkérést jelentett (22–17). Ez hasznosnak is bizonyult: Töpfner Alexandra értékesített büntetőinek és Jovana Jovovity átlövéseinek köszönhetően hosszú idő után az utolsó tíz percre kettőre is visszajött (26–24).

Új mérkőzés kezdődött a 24. percben

Magára talált a Loki: Füzi-Tóvizi Petra kétszer is megvillant, utóbbi 10–10 után először döntetlent is ért (27–27), természetesen érkezett az időkérés a győri oldalról. Előbb egy találat következett Kácsortól, majd két gól Brattsettől, így a Debrecennek fél perce maradt arra, hogy hosszabbításra mentse a találkozót. A beadás Haggertynek viszont nem volt sikeres, így a Győr nyerte meg – ugyanúgy egyetlen góllal – az elődöntőt, mint tavaly (29–28).

A Győr irányítója, Stine Oftedal az Index kérdésére elmondta, hogy elképesztően nehéz mérkőzésen van túl a csapata.

A legnagyobb problémánk a második félidő elején az volt, hogy a Debrecen hét a hat elleni játékára nem tudtunk reagálni. Ez gyorsította a tempót, amiben mi jók vagyunk, de csak jött egymás után az újabb és újabb találat tőlük, mi pedig elveszítettük a fókuszt támadásban. Boldogok vagyunk, hogy sikerült megint nekünk nyerni egy góllal, de ehhez az kellett, hogy ne csüggedjünk, és csináljuk azt, amit a legjobban tudunk, ez pedig sikerült. Nehéz mérkőzése lesz a Fradinak is, de szerintem ők lesznek a döntős ellenfeleink holnap, és az meccs a maihoz hasonlóan elképesztően nehéz lesz fizikálisan és mentálisan is.

Magyar Kupa négyes döntő, elődöntő

Győri Audi ETO KC–DVSC Schaeffler 29–28 (16–12)

Motherson Mosonmagyaróvári KC–FTC-Rail Cargo Hungaria 17.30

