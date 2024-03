Kétszer is visszakapaszkodott a Szeged, mégis nagyon kikapott a Veszprémtől

Érdekesség, hogy a két magyar sztáralakulat a tavalyi BL-kiírás ugyanezen szakaszában is egymás ellen játszott, amely összesítésben könnyed, 74–56-os bakonyi sikert és továbbjutást hozott. A Szeged és a Veszprém legutóbb 2023 novemberében nézett szembe egymással a magyar bajnokság kilencedik fordulójában, az előbbiekhez hasonlóan azt is Momir Ilicék nyerték meg, amellyel biztosították helyüket az NB I-es tabella élén.

A Veszprém legutóbb szombaton a Dabas otthonában lépett pályára, ahol magabiztos nyolcgólos (40–32) győzelmet aratott. A Tisza-partiak lemásolták riválisukat, ők a Csurgó együttesét múlták felül hazai pályán 41–25-re.

Elképesztő veszprémi rajt, szegedi javítás

A Veszprém elképesztő iramban kezdte a találkozót: a spanyol légiós, Rodrigo Corrales hatalmas védésekkel, Ludovic Fabregasék pedig négy gyors góllal kezdték a találkozót, a Szeged csak a legutóbbi után tudott válaszolni öt perc elteltével (1–4). Nem is várhatott sokáig Kárpáti Krisztián az időkéréssel, rendezni kellett a sorokat. De ez sem hozott fordulatot: tíz perc után már tíz (!) gólnál jártak a bakonyiak (4–10). Sokat mutató statisztika: az első szegedi védés a 15. percben érkezett – a csereként beálló – Mikler Rolandtól, míg Corrales ekkor már a hetediknél járt.

A következő percekben sikerült rendeznie sorait a Szegednek: Mikler védéseket mutatott be, elől pedig Borut Mackovsek vezérletével sikerült négy gólt ledolgozni a csapatnak, és (először) kettőre zárkózni a véghajrá előtt (15–17). Az utolsó percekben már nem sikerült közelebb férkőzni, háromgólos vendég előnnyel ért véget az első félidő (17–20).

A második játékrészt is rengeteg hibával kezdte a Szeged, amit a Veszprém rendre kihasznált és néhány perc után kialakult a mérkőzés eddigi legnagyobb különbsége (19–26). Kárpáti ismét időt kért, Emil Imsgard bravúrjainak, illetve Dean Bombac ötletes megoldásainak köszönhetően 6–2-es szériát produkálva javított és került belátható közelségbe ismét csapata (25–28). Sőt, tovább is zárkózhatott volna a Tisza-parti alakulat, de Corrales ismét a legjobbkor szólt közbe, hármat is hárított kritikus periódusban.

A hajrában – a mérkőzésen már sokadjára – a Veszprém tudott megújulni, 6–2-es sorozattal elhúzott és már csak a vereség mértéke volt a kérdés az utolsó percekben. Végül Lukas Sandell távoli bombája zárta le az első összecsapást, amely hétgólos győzelmet jelentett csapatának (30–37). A nagyarányú győzelemmel pedig hatalmas lépést tett a Veszprém a legjobb nyolcba kerüléshez.

Kézilabda

Férfiak

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő

Első mérkőzés: OTP Bank–Pick Szeged–Telekom Veszprém 30–37 (17–20)