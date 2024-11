Ilyet még Eb-bronzérmesünk sem látott: hátat fordított, nem akarta elkezdeni a hazai csapat a meccset

Az élvonalbeli bajnokság kilencedik fordulójában az elmúlt négy év bronzérmesei csaptak össze, az „Óvár” hazai pályán fogadta a 2023–2024-es szezonban mögötte végzett Lokit, a rangadó azonban szokatlan mozzanattal indult: Gyurka János csapata ugyanis a kezdősípszó hallatán nem kezdte a mérkőzést, hanem odadobta a védekezéshez felálló vendégcsapatnak a labdát, majd hátat fordított és egymásba kapaszkodva a szurkolók felé fordult. Ezt a megmozdulást láthatóan Füzi-Tóvizi Petráék sem értették, először sportszerűen visszaadták a játékszert, majd a kék mezesek ugyanezt megismételték. Ekkor megint értetlenül állt a Debrecen, de Szilágyi Zoltán utasítására megindultak az „ajándék labdával”, és ellenállás nélkül meg is szerezték az első két gólt. A megmozdulást ide kattintva tudják megtekinteni.

A történtek hátterében az áll, hogy a Mosonmagyaróvár hétfőn bejelentette, hogy a klub új elnöke Horvát Péter lesz, további öt igazgatóság taggal kiegészülve. Ezt követően azonban három elnökségi tag, Szabó Miklós polgármester, valamint a névadó szponzor két képviselője, Tibori-Pál Levente és Póda Péter nem fogadta el a tisztújítógyűlésen meghozott döntést.

– indokolta a három delegált közleményében.

Hozzátették: a küldöttállítás visszáságai miatt törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményeznek az ügyben, annak lezárultáig pedig az elnöki tagságukat felfüggesztik.

Erre aztán az újonnan megválasztott elnök, Horváth Péter is reagált.

A tegnapi napon újabb rágalmazásokat kellett elszenvedniük az MKC-ért teljes szívvel dolgozó embereknek. Szabó Miklós, és Tibori-Pál Levente a munkahelyünkön helyezett olyan mértékű nyomást ránk, ami teljességgel elfogadhatatlan.

Ma és tegnap is több helyről a küldöttek állásának elvesztését helyezték előtérbe, azért, mert demokratikus jogunkkal élve választottak. Az általuk kért »szakmai támogatottat« több okból sem tartották alkalmasnak arra, hogy az egyesületet vezesse, a felterjesztőknek alternatívája nem volt, így született meg a jogszerű döntés, mely alapján én, Horváth Péter lettem az egyesület elnöke. Hétfőn nagy örömünkre Tibori-Pál Levente, Póda Péter és Szabó Miklós elfogadta a felkérést elnökségi tagnak. A megválasztott elnökségi tagokkal – egy fő kivételével – polgármester urat is beleértve egy gyors egyeztetésre is sor került. Én, az egyesület elnökeként hétfőn este, és kedden is a közös munka elkezdését szorgalmaztam, reméltem, hogy ez minél előbb elkezdődik.