Durant ütötte, vágta LeBront, a bíró nem fújt

Karácsony este tradicionálisan az NBA-é a főszerep, a liga mindig igyekszik sok és jó meccset tenni a programba, aminek idén egyértelműen a tavalyi döntő visszavágója, a Cavaliers-Warriors meccs volt a csúcsa.

A mérkőzés hozta is a várt színvonalat, Kevin Love még LeBron Jamesnél is jobban odatette magát – 31 pontot és 18 lepattanót szerzett –, de ez is kevés volt, részben bírói hibák miatt. Merthogy a meccs hajrájában a LeBront őrző Kevin Durant látszólag bármit megtehetett védekezés közben. Ne legyenek illúzióink, a legnagyobb NBA-sztárokkal szemben mindig elnézőbbek a bírók, de amilyen kedvezményt kapott Durant, az tényleg arcátlan volt. A Warriors-sztár végül négy hibával fejezte be a meccset, de ha csak a felét befújták volna a szabálytalanságainak, már a második félidő elején kipontozódott volna.

Érdemes megnézni, hogy döntő helyzetben, 95-92-es Warriors-vezetésnél mit engedtek el Durantnek teljesen szabályos mozdulatként. Itt egyébként még 24 másodperc volt hátra a meccsből, Cavaliers-büntetődobások helyett Warriors-támadás jött...

Ezt meg kicsivel korábban csinálta meg Durant, szintén büntetlenül – itt a bírók annyit láttak csak, hogy LeBronról ment ki a labda, ami igaz is, csak hát közben Durant két kézzel ütötte, és teljes testtel lökte Jamest.

A Cavaliers viszont még ezeket a bírói hibákat (meg az összes többit) is elbírta volna, ha Kyle Korver 21 perc alatt egy kosárnál többet dobott volna a meccsen a Clevelandnél, amely 99-92-re kapott ki.

És ha már LeBron Jamesről beszéltünk, a Lakers újonca, Kyle Kuzma az első újonc lett 2003 óta (akkor LeBron csinálta meg), aki 30 pont fölé ment a kiemelt karácsonyi játéknapon. A győzelemhez viszont ez is kevés volt, a Minnesota 121-104-re verte őket.

Kikapott a Boston Celtics, ami hiába nyert már 27 meccset (a Warriors mellett legtöbb a szezonban), csak második a Toronto mögött keleten, mert a Raptorsnak jobb a győzelmi mutatója a kevesebb játszott meccsnek köszönhetően. Ahogy sorban harmadszor kikapott a Houston Rockets is, ők az Oklahoma City Thunderrel nem bírtak.

Eredmények