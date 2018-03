Mint Magic: félpályás pattintott passz

Az ötszörös bajnok, háromszoros NBA-döntő és alapszakasz MVP, 12-szeres All-Star Magic Johnsonnak volt egy specialitása: ott is meglátta a lyukat az ellenfél játékosai között, ahol más nem is sejtette, hogy van. A legendás irányító ehhez többnyire pattintott asszisztokat vetett be – elég csak megnézni az NBA által készített top tíz Magic-assziszt videóválogatást, amiben hat is pattintott labdából jön –, és most őt másolta a Philadelphia 76ers irányítója, Ben Simmons.

Simmons a Minnesota Timberwolves elleni 120-108-as győzelem alatt vetette be nem egyszerűen a pattintott passzt, hanem a (a majdnem) félpályás pattintott passzt. Sajnos csak passz, és nem assziszt lett, mert Dario Saricot csúnyán leütközték a palánk alatt, úgyhogy végül a horvát a büntetővonalról dobhatott.

Érdemes megnézni az ismétléseket is, nem nagy hely volt, amit Simmons kiszúrt. A meccsen egyébként tripla-duplát ért el, 15 pontja, 12 lepattanója és 13 asszisztja volt.

