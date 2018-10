Hősként ünnepelték a korábbi NBA-bajnokot, pár nap múlva lelépett

Egészen hihetetlen sztori látott napvilágot Horvátországból szombaton a Boston Celtics csapatával korábban bajnokságot is nyerő Glen "Big Baby" Davis főszereplésével. A center múlt vasárnap, három éves kihagyás után újra belevágott a profi kosárlabdába a jóindulattal is középszerű KK Zadar csapatánál, szombaton azonban már le is lépett a csapattól – írja a sportklub.hr.

Davis ugyan sokat kihagyott –bár az Ice Cube által alapított BIG3 nevű, többnyire kiöregedett NBA-játékosokból verbuvált 3x3-as ligában játszott az előző szezonban–, de ez sem akadályozta meg a Tornado Zadar nevű szurkolói csoportosulást abban, hogy hősként ünnepeljék az érkezésekor: a horvát lapok leírásai alapján fáklyákkal és dallal fogadták a játékost.

Most nagyon úgy tűnik, hogy mégsem fogja beváltani a hozzá fűzött reményeket, ugyanis a horvát sajtó egybehangzóan állítja, hogy

mindössze egy edzés, és nulla lejátszott meccs után ott is hagyta a csapatot, és visszarepült Amerikába.

A klub szóvivője egyébként egy szűkszavú nyilatkozatban azt mondta, hogy Davis nem repült el, továbbra is Horvátországban van, de ennél többet senkinek nem sikerült kinyernie a csapattól.

Egyes források szerint a nosztalgia állhat a háttérben, mások arról írnak, hogy Davis elronthatta a gyomrát, de mindenesetre az egyelőre biztosnak tűnik, hogy a 32 éves center nem lép majd pályára szombat délután a Cedevita Zagreb ellen a bajnokságban.