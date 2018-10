Csak a kormányhű médiát hívták meg Orbán pécsi kosárakadémia-avatójára

Csütörtökön délelőtt tízkor avatja fel a miniszterelnök Orbán Viktor a mintegy 2-2,5 milliárd forintból épült Nemzeti Kosárlabda Akadémiát Pécsen. Ha a jeles eseményről nem tudott előre, nincs egyedül:

az eseményt sem Orbán Viktor hivatalos programjában, sem az MTI Agendájában nem hirdették meg,

írja a Szabad Pécs nyomán a 444 .

Vagyis a sajtó csak külön meghívásra értesülhetett az eseményről, és nem meglepő módon a független médiatermékek nem kaptak meghívót. Amikor a Szabad Pécs a Miniszterelnökségnél érdeklődött, hogy miért is nem kaptak ők mint helyi médium, meghívót az eseményre, még választ sem kaptak, az utánpótlás-központot vezető Rátgéber Lászlótól is csak annyit tudtak meg, hogy a a beruházó Nemzeti Sportközpontok szervezte az átadót, és a sajtólistát is ők állították össze, de ígérte, a jövő héten hosszabb interjút ad majd a helyi lapnak.

Fotó: Google Street View Nemzeti Kosárlabda Akadémia állapota a 2018. júniusi Street View felvételén

Orbán Viktor nem rég, a Sargentini-jelentés kapcsán azt mondta Strasbourgban, hogy

Mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk,

mint a fenti példa is mutatja, azóta is lelkesen kitart emellett az elve mellett.