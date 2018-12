Beindult az NBA halálcsillaga

Megnyomták az NBA-ben a karácsony előtti utolsó játéknapot, amin 11 meccset rendeztek vasárnap este.

Az előkarácsonyi játéknapon a Los Angeles Clippers mindent megtett, hogy tapadjon az élmezőnyre, és legyőzze a nyugati második, egyben címvédő Golden State Warriorst, de a 78 százalékos triplapontosság is kevés volt ahhoz, hogy legyőzzék Stephen Curryéket. A Clippers 23 hárompontosából 18 a gyűrűn át ment, ám a végén így is fej-fej mellett volt a két csapat. A döntést pedig Curry hozta, fél másodperccel a vége előtt dobta be a győztes kosarat, megnyerve a meccset a Warriorsnak.

Curry 42 ponttal és hat lepattanóval zárt.

Eredmények

Atlanta Hawks–Detroit Pistons 98–95

Washington Wizards–Indiana Pacers 89–105

Charlotte Hornets–Boston Celtics 109–119

Phoenix Suns–Brooklyn Nets 103–111

Chicago Bulls–Cleveland Cavaliers 112–92

Miami Heat–Orlando Magic 115–91

New Orleans Pelicans–Sacramento Kings 117-122

Minnesota Timberwolves–Oklahoma City Thunder 114–112

Los Angeles Clippers–Golden State Warriors 127–129

Dallas Mavericks–Portland Trail Blazers 118–121 hosszabbítás után

Memphis Grizzlies–Los Angeles Lakers 107–99