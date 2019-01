A Görög Szörny beindult, de most ez sem volt elég

Igazi csúcsrangadót hozott az NBA szombati játéknapja, ugyanis egymással találkozott a keletet vezető, és a liga legjobb mérlegével rendelkező Milwaukee Bucks és a legtöbb győzelemmel is csak keleti második Toronto Raptors.

Nem is okozott csalódást a mérkőzés, de ezúttal hiába volt megállíthatatlan a Bucks szupersztárja, Giannis Antetokounmpo, senki nem tudott felnőni mellé, míg a Raptorsnál négy kezdő is 20 pont fölé jutott, így a torontói csapat végül 123-116–ra nyert, és továbbra is ott van az éllovas nyakán.

A meccset a Bucks kezdte jobban, és ugyan a második játékrész nem sikerült annyira jól számukra, még a félidőben is vezettek. A harmadik negyedben aztán a Raptors fordítani tudott, sőt, tizenhárom ponttal is vezettek, de ez az előny is elolvadt, a záró etapban pedig nemcsak visszajött a Bucks, de egy Giannis-tripla révén még a vezetést is sikerült visszavenniük.

A vendégeket ugyanakkor ez sem törte meg, feljebb tudtak kapcsolni, így nagyon fontos meccset húztak be, ami főleg azzal együtt hatalmas bravúr, hogy sem Jonas Valanciunas, sem Kyle Lowry nem volt bevethető a meccsen, és gyakorlatilag csak a kezdőötös vitte a hátán a csapatot szombat este.

A hazaiak estéjéről egyébként mindent elmond, hogy a nem pont a tripláiról elhíresült Giannis dobta a legjobb hatékonysággal a hármasokat úgy, hogy rá nem jellemző módon öt dobást eresztett el a vonalon túlról. Azt mondjuk persze hozzá kell tenni, hogy már eddig is mindenki attól rettegett, hogy egyszer majd megtanul triplázni, és akkor tényleg megállíthatatlan lesz, úgyhogy ez akár betekintés is lehetett a fényes jövőbe.

Az este többi meccsén többek közt

az utóbbi időben megtáltosodó Spurs ezúttal is nyerni tudott, a liga egyik legjobban védekező csapatát, a Grizzliest bontották szét teljesen, így a legutóbbi 15 meccsükön már a tizenkettedik győzelmüket húzták be;

a Blazersben ezúttal is villogott a héten az NBA első 20 pont és 20 lepattanó fölötti 5x5-jét szállító Jusuf Nurkic, így hiába hozott megint extrát James Harden, kikapott a Rockets;

a Warriors pedig valóságos triplaesővel gyűrte le a Kingst, akik szintén nem maradtak adósok ezen a téren, a két csapat pedig összesen ligarekordot jelentő 41 hármast vert be a meccs során.

Ezen a meccsen amúgy volt egy elég érdekes mozzanat, jelesül, amikor Steph Curry szinte tökéletesen imitálta Harden dupla hátralépős tripláját azzal a különbséggel, hogy nála ezt azonnal le is fújták a bírók, amit sem ő, sem Steve Kerr vezetőedző nem nagyon tudott elhinni.

Curry ki is használta a lehetőséget, és ujjaival rögtön elkezdte Harden mezszámát, a 13-ast mutatni a mezén, utalva ezzel arra a mostanában elég népszerű teóriára, hogy a bírók valamiért kivételeznek a Rockets klasszisával.

NBA-eredmények, január 5.

Charlotte Hornets - Denver Nuggets 110-123

Utah Jazz - Detroit Pistons 110-105

Dallas Mavericks - Philadelphia 76ers 100-106

New Orleans Pelicans - Cleveland Cavaliers 133-98

Toronto Raptors - Milwaukee Bucks 123-116

Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs 88-108

Houston Rockets - Portland Trail Blazers 101-110

Golden State Warriors - Sacramento Kings 127-123