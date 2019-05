Négy különböző évtizedben játszhat az NBA elpusztíthatatlan embere

A 42 éves Vince Carter nagy bejelentést tett kedden, amikor közölte, hogy 22. NBA-szezonjára is visszatérne. Ez már önmagában is nagy dolog a legutóbbi szezont az Atlanta Hawksnál töltő játékos szempontjából, de ha sikerül sérülés nélkül megúsznia, és marad a szezon második felére is, akkor

az NBA történetének első játékosa lehet, aki négy különböző évtizedben is pályára lép.

Carter azt mondta, hogy ha rajta múlik, szívesen visszatérne az Atlantához, ahol 76 meccsen játszott a legutóbbi szezonban, mérkőzésenként átlagosan 17,5 percet volt pályán, és 7,4 pontot szerzett.

A 2000-es zsákolóbajnok még a legutóbbi idényben is korát meghazudtoló zsákolásokat mutatott be, és semmi sem utal arra, hogy annyira visszaesett volna a teljesítménye, hogy ne számíthatna rá egy csapat.

Carter 1998-ban került az NBA-be, a drafton ugyan a Golden State Warriors választotta ki az ötödik helyen, de náluk egy pillanatot sem játszott, mert a Toronto Raptorshoz került, ahol 2004-ig maradt. Utána sorban a New Jersey Nets, az Orlando Magic, a Phoenix Suns, a Dallas Mavericks, a Memphis Grizzlies, majd a Hawks előtt a Sacramento Kings csapataiban játszott.

Az eddig az NBA-ben töltött 21 idény alatt 1481 meccset játszott az alapszakaszban és további 88-at a rájátszásban, és szerepelt hét All-Star-meccsen is. Az eddig dobott 25 430 pontjával 23. az NBA örökranglistáján, az aktív játékosok közül a második – LeBron James előzi csak meg, Dirk Nowitzki a szezon végén visszavonult, és szinte biztosan ez a sors vár Carmelo Anthonyra is, akit február 1-jén rúgott ki a Chicago Bulls, és azóta nem is kereste senki az NBA-ből.