Négyhosszabbításos őrületet húzott be a Blazers

Két meccsel folytatódott pénteken az NBA rájátszásának második köre, azzal pedig egyik csapatot sem lehetne vádolni, hogy nem adtak bele mindent: a Milwaukee Bucks izgalmas meccsen verte idegenben a Boston Celtics csapatát Giannis Antetokounmpo vezérletével, a Portland Trail Blazers pedig egy egészen őrületes, négy hosszabbítással elnyújtott meccsen szenvedte ki hazai pályán a győzelmet a Denver Nuggets ellen.

A Blazers jól kezdte a meccset, de a Nuggets sem maradt le, a rendes játékidőben végig zajlott az adok-kapok, hol a hazaiak, hol a vendégek húztak el néhány percig, hogy aztán ismét kiegyenlítetté váljon a meccs. A harmadik negyed vége felé úgy tűnt, hogy a portlandi csapatnak áll a zászló, de az utolsó percekre sikerült ledolgoznia a hátrányt a Denvernek, két perccel a vége előtt pedig öt ponttal is mentek, de lezárni nem tudták a meccset.

Szerencséjükre a Portland sem, úgyhogy jöhetett a hosszabbítás, ami egészen elképesztő fordulatokat hozott:

az első öt percnek 7-7 lett a vége,

a másodiknak 9-9, de úgy, hogy a Blazers utolsó egy percben eleresztett négy kísérletéből egy sem ment be,

a harmadiknak 11-11,

aztán végül a negyedikben végre sikerült lezárnia a meccset a hazaiaknak, miután a végén Jokic és Barton és kihagytak egy-egy büntetőt, Seth Curry viszont az utolsó pillanatokban nem hibázott.

A hazaiaknál elsősorban Lillard és McCollum villogtak, de a meccs hőse a padról beszálló Rodney Hood volt, aki a negyedik hosszabbításban egymaga 7 pontot dobott, köztük egy nagyon fontos vezető triplát is. A vendégeknél Jamal Murray és Nikola Jokic voltak a húzóemberek, utóbbi harmadik tripla-dupláját szállította az idei rájátszásban és hihetetlen módon majdnem 65 percet töltött a pályán.

A négyszeri hosszabbítás egyébként annyira nem ritka, az idei szezonban is volt már egy ilyen a Hawks és a Bulls egyik meccsén, a rájátszásban viszont elég nagy kuriózumnak számít: utoljára 1953-ban fordult elő ilyesmi, akkor a Boston Celtics verte 111-105-re a Syracuse Nationals csapatát.

A másik meccsen a Celtics ezúttal is remekül játszott, az első félidőben szinte végig vezettek is, a harmadik negyed végétől viszont beindult a Bucks és a 32 pontot termelő Giannis Antetokounmpo vezérletével végül átgázoltak a hazai csapaton. A Bostonnál ezúttal is mindenki odatette magát, de a Görög Szörnyet nem tudták megállítani, mellette pedig Khris Middleton is jól játszott, a padról beszálló George Hill pedig 21 pontot hozott össze.

Eredmény, főcsoport-elődöntő 3. mérkőzés:

Keleti főcsoport:

Boston Celtics - Milwaukee Bucks 116-123

Az állás: 2-1 a Milwaukee javára.

Nyugati főcsoport:

Portland Trail Blazers - Denver Nuggets 140-137 - négyszeri hosszabbítás után

Az állás: 2-1 a Portland javára.