Cheat code a palánk alatt a 231 centis NBA-s

Azonnal a szurkolók kedvence lett a Boston Celticstől lehetőséget kapó 231 centis kosaras, Tacko Fall, aki második nyáriligás meccsén is odatette magát az NBA-ben. Ugyan csak 11 percet kapott a Cleveland Cavaliers elleni felkészülési meccsen, de ez is elég volt a 23 éves szenegálinak, hogy 12 pontot, 2 lepattanót, illetve 1-1 asszisztot és blokkot összehozzon.

Ráadásul hibátlan volt a dobómutatója, amit kosárra küldött, az be is esett, bár a legtávolabbi pontszerzése két büntetődobásból jött.

A 231 centis magassága viszont így is jól jött, a Cavaliers játékosai láthatóan semmit nem tudtak kezdeni Fall-lal, elég volt csak magasan felé dobni a labdát, és meg is volt a pont.

Fall kapcsán a legnagyobb kérdés az volt, hogy magassága ellenére fel tudja-e venni az egyre gyorsulóban levő NBA tempóját. A legtöbb csapat úgy vélte, hogy erre maximum egy gyenge talán a válasz, ezért nem is draftolta senki Fallt, aki második NBA-meccse után azt mondta, hogy szerinte megvan a kellő sebessége ahhoz, hogy megmaradjon a ligában, és minden csak azon múlik, hogy ezt be is bizonyítsa.

A Boston Celtics végül 89-72-re verte a Clevelanc Cavalierst, Fall 12 ponttal csapata második, a mezőny negyedik legeredményesebb játékosa volt.