Triplával koronázta meg a karriercsúcsot a 76ers ausztrál sztárja

Két nagy kiütést is hozott az NBA alapszakaszának szombati játéknapja: a Dallas Mavericks a New Orleans Pelicanst döngölte a földbe Luka Doncic vezérletével, a Philadelphia 76ers pedig a Cleveland Cavaliersen lépett át könnyedén Ben Simmons karriercsúcsával.

Azt előre lehetett sejteni, hogy a Cavs nem lesz nagy kihívás a 76ersnek, Simmons pedig hamar meg is mutatta, mire lehet majd számítani. Az ausztrál kosaras az első negyedben egymaga 14 pontot rámolt be, a félidőig 26 pontig jutott, és eközben még egy nála még mindig ritkaságszámba menő triplát is sikerült bevernie.

Simmons két szezon után idén november végén dobta be végre karrierje első hárompontosát, most pedig viszonylag gyorsan sikerült is megdupláznia ezt a számot. A közönség értékelte is a dolgot, úgy tomboltak, mintha Simmons a nagydöntő hetedik meccsén, az utolsó másodpercben talált volna be. A lelkesedés persze érthető is, ha az ausztrál sztár a triplázást is beépíti a játékába, azzal kétségtelenül új szintre kerülhet majd a csapata. Brett Brown vezetőedző is ebben gondolkodik, a meccs után azt nyilatkozta, hogy innentől kezdve a játékosának

minden meccsen legalább egy triplát kell rádobnia.

Az este másik kiütéssel végződő meccsén nem meglepő módon megint a Mavs szlovén sztárja, Luka Doncic volt a középpontban, aki sorozatban 18. alkalommal szerzett legalább 20 pontot, 5 lepattanót és 5 gólpasszt. Doncic ezzel beállította Michael Jordan korábbi rekordját, a vasárnapi Kings elleni meccsen pedig minden esélye meglesz arra, hogy le is hagyja őt.

Az este többi meccsén a Rockets a Sunst, a Jazz pedig a Grizzliest verte meg, a Knicks pedig hiába harcolt nagyot a Pacers ellen, végül 104-103–ra kikapott. A New York-i csapat ezzel sorozatban kilencedik alkalommal maradt alul, és 2014 óta nem látott mélyrepülésben van.

Eredmények