Duplán szemtelen volt a csel, amit a Denver szerb kosarasa mutatott be

120-115-re nyert a Denver Nuggets a Sacramento King ellen az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) vasárnapi játéknapján. A meccs legemlékezetesebb mozdulatát a Denver szerb légiósa, Nikola Jokić mutatta be. A 24 éves, 213 centiméter magas játékos egymás után kétszer is úgy vitte el a labdát a Kings-játékosok mellett, hogy a háta mögött pattintotta le a labdát. Csapattársainak is tetszett a csel, felállva tapsolták meg a centert, aki 17 pontig és 8 lepattanóig jutott a meccsen.

Jokićnak voltak korábban is emlékezetes pillanatai az NBA-ben. Igaz, nem a pályán, hanem egy sajtótájékoztatón. Az újságírói kérdéseknél előbb véletlenül szétrántotta a mikrofonját, miközben megpróbálta kiszedni a tartójából, aztán ártatlanul azt mondta, hogy valaki tönkretette a mikrofonját. A Kings ellen bemutatott cselére talán szívesebben emlékszik majd vissza.

További eredmények:

New Orleans Pelicans-Houston Rockets 127-112

Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder 97-98

Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets 117-104

Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks 108-95

(Boritókép: Nikola Jokic szerez pontot a Sacramento Kings elleni meccsen december 30-án. Fotós: Isaiah J. Downing. Ügynökség: USA TODAY Sports.)