Az elmúlt húsz év legnagyobb cseréje jött az NBA-ben

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A pályán kívül voltak a legnagyobb izgalmak az NBA-ben kedd este, ugyanis a négy keddi meccs mellett az elmúlt 20 év legnagyobb csereüzletét bonyolították le – még nem 100%-ig hivatalos formában azért –, amikor négy csapat összesen tizenkét játékost és jó pár draftválasztási jogot cserélt el egymás között.

Az ügylet valójában egy win-win-win szituációt eredményezett, mert nagyjából a Houston Rockets, az Atlanta Hawks és a Denver Nuggets is ugyanolyan jól jött ki a nagy cserebere végén, azt viszont korai eldönteni, hogy a négy játékost is megszerző Minnesota Timberwolves hogyan jött ki a dologból.

De nézzük gyorsan, ki és mit kapott a monstre ügylet után!

Houston Rockets: Robert Covington és Jordan Bell (mindkettő a Timberwolvestól), valamint a Golden State Warriors 2024-es, másodikkörös draftválasztása.

Robert Covington és Jordan Bell (mindkettő a Timberwolvestól), valamint a Golden State Warriors 2024-es, másodikkörös draftválasztása. Atlanta Hawks: Clint Capela és Nene (mindkettő a Rocketstól)

Clint Capela és Nene (mindkettő a Rocketstól) Minnesota Timberwoles: Malik Beasley, Juancho Hernangomez, Jarred Vaderbilt (mindhárman a Nuggetstól érkeztek), és Evan Turner (Hawks), és az Hawks idei elsőkörös választása.

Malik Beasley, Juancho Hernangomez, Jarred Vaderbilt (mindhárman a Nuggetstól érkeztek), és Evan Turner (Hawks), és az Hawks idei elsőkörös választása. Denver Nuggets: Shabazz Napierm Noah Vonleh és Keita Bates-Diop (Timberwolves), Gerald Green (Rockets), és a Rockets idei elsőkörös választása.

A Rockets nagyon szerette volna az erőcsatár Covingtont és az ő viszonylag jó (36%-os) tripladobó képességét és jó védekezését. A problémát az jelenti, hogy Covington megszerzéséhez el kellett passzolniuk a liga egyik legjobb centerét, Capelát, aki hiányozni fog a rájátszásban a Nuggets vagy a Lakers magasemberei ellen.

A Hawksnak muszáj volt lépnie, hogy minőségibb embereket tegyenek a kiváló formában játszó Trae Young köré, nehogy a fiatal tehetségnek hamar elege legyen a csapatból. Capela sokat segít majd liga egyik leggyengébben védekező csapatán, ráadásul Younggal támadásban is látványos játékokat hozhatnak majd össze.

A Timberwolves végcélja, hogy a február 6-i cserehatáridő előtt megszerezze valahogy a Golden State Warriorstól D'Angelo Russellt, Covington, Jordan Bell, Shabazz Napier, Noah Vonleh és Keita Bates elpasszolása mind ezzel a céllal történt. Akár őket is továbbadhatják Russellért, vagy a mellettük megszerzett elsőkörös választási jogot, már persze, ha a Warriors hajlandó partner lenni ebben a dologban a következő szűk két napban.

A Nuggets szállt be legkésőbb az ügyletbe, ehhez képest viszont jól távoztak: szereztek egy elsőkörös választási jogot két olyan játékosért, akit jó eséllyel amúgy is elengedtek volna a nyáron, tehát félig a semmiből csináltak értéket, és négy játékost is behúztak, tehát a keret sem ürült ki. A Timberwolveshoz hasonlóan egyébként ők is további cseréket terveznek, szóval könnyen lehet, hogy ennyivel még nincs vége a dolognak.

Az utolsó hasonló volumenű csere 2000 szeptemberében jött az NBA-ben, akkor a New York Knicks mozgatta el Patrick Ewingot a Seattle SuperSonicsba két másik csapat segítségével – a Lakers négy, a Knicks 6 játékost kapott és még négy választási jogot, a SuperSonics megkapta Ewingot, a Phoenix Suns pedig Chris Dudley-t és egy draftválasztási jogot.

Borítókép: Clint Capela, még a Houston Rockets játékosaként. Fotó: Hannah Foslien / Getty Images Hungary