LeBron Jamesszel tér vissza az első napján az NBA

Hónapok óta áll az amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA), de most már biztos, hogy a liga nem hagyja veszni a mostani szezont. Az ESPN írja, hogy hivatalosan július 31-én tér vissza a bajnokság, méghozzá egy Utah Jazz - New Orleans Pelicans meccsel. A meccsválasztás azért is szimbolikus, mert azután függesztették fel a ligát március 11-én, hogy a Jazz francia centeréről, Rudy Gobert-ről kiderült, hogy koronavírusos.

Az első meccset aztán egy modern rangadó követi, ugyanis Los Angeles két csapata, az egyaránt bajnokesélyes Lakers és a Clippers mérkőzik meg egymással. Július 31-én összesen hat meccsel folytatódik a liga, a járvány miatti korlátozásoknak köszönhetően viszont az NBA erre az időszakra áttelepül az orlandói Disney Worldbe. Az NBA 30 csapatából a rájátszásra esélyes 22 utazik Orlandóba, ahol 8 meccs alatt kell kiderülnie, kik juthatnak majd tovább. Az NBA ráadásul izomból indul újra, naponta 5-6 mérkőzést játszanak két héten át majd a csapatok. Ha még ezután sem dől el egyértelműen a 8-8 továbbjutó sorsa, akkor az utolsó playoff-helyért is külön meccs lesz.

Mindeközben Adam Silver NBA-komisszárius lenyilatkozta, hogy tisztában van vele, hogy Amerikában még nagyon nincs vége a járványnak, és sorra derül ki játékosokról (302-ből 16-an), hogy elkapták a vírust, de szerinte meg kell tanulnunk együtt élni a vírussal, ezért muszáj folytatni az NBA-t.

Ugyebár Orlando Florida államban található, ahol éppen most robban be újra a vírus, összesen 9 ezer új fertőzöttet jelentettek be. Silver szerint biztonságban lesznek a csapatok, és naponta tesztelnek majd mindenkit Covid-19-re.