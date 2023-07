Szerdán pont került a legsikeresebb magyar kosárjátékos jövőjét firtató kérdések végére: Hanga Ádám a szerb Crvena zvezda alakulatát erősíti a következő két szezonban. A 34 éves játékos a bejelentést követő napon nyilatkozott lapunknak a döntés hátteréről, de szóba került a belgrádi alakulat célja is, valamint a napokban létrejött egyezség a nemzetközi szövetség és az Euroliga között.

Habár Magyarországon a vörös csillagról sok embernek nem feltétlenül pozitív dolgok jutnak eszébe, Hanga Ádámnak egészen biztosan örömet jelent – tekintve, hogy a szerb főváros csapata ezt a nevet viseli, a Crvena zvezda ugyanis magyarul vörös csillagot jelent.

„Boldog vagyok, hogy megszületett a megállapodás, mindenképpen olyan csapatban szerettem volna folytatni, amely az Euroligában is szerepel. Miután kiderült, hogy nem maradok Madridban, az ügynökeimet is arra kértem, hogy ilyen klubokkal tárgyaljanak, az pedig külön a belgrádi ajánlat mellett szólt, hogy nem egy, hanem két évre szerződtettek” – mondta az Indexnek Hanga, aki azt is elárulta, kevesebb mint 24 óra alatt megegyezett a szerb együttessel. Habár többek között a Bayern München és a görög Olympiakosz érdeklődéséről is hallani lehetett, ajánlattétel nem történt.

„Két konkrét ajánlatom volt Spanyolországon belülről, a többi viszont megrekedt a beszélgetés fázisban, vagy el sem jutott odáig. A Crvena zvezda viszont az elejétől azt éreztette, hogy szüksége van rám, így különösebben nem volt nehéz a döntés. Legalábbis szakmai szempontból...

A két nagy lányom ugyanis nagyon nem örült, hogy el kell jönnünk Madridból. ahogy egyre nagyobbak lesznek, úgy lesz nehezebb az effajta váltás is.

De éppen ezért együtt utazunk majd el a szerb fővárosba, és közösen választunk iskolát, valamint házat is, olyat, ami nekik is minden szempontból megfelel.”

Hanga Ádám 13 éven keresztül játszott a spanyol ligában, véleménye szerint az egyik, ha nem a legszervezettebb pontvadászat Európában, ám az Euroliga mindent felülír. „Az én életem nagyjából a lakás, a csarnok és a repülőtér körül forog, kis túlzással mindegy, hogy a várost hogy hívják. Annak persze örülök, hogy Belgrád jóval közelebb van Budapesthez, mint mondjuk Madrid vagy Barcelona volt, csupán néhány óra autóval, és itthon vagyunk.”

A fogadtatásával kapcsolatban elmondta, már most annyi üdvözlő és támogató üzeneteket kapott a csapat drukkereitől a közösségi médiában, hogy meg se tudja nyitni az összeset. „Egészen elképesztő az a fanatizmus, ami a klub szurkolóira jellemző, ez azonban nem lesz újdonság a számomra, hiszen ellenfélként már játszottam a Crvena zvezda otthonában. Pokoli volt a hangulat, ráadásul a következő idényben nem a 10 ezres kisebb, hanem a 20 ezres nagyobb arénában játsszuk majd a hazai meccseinket – szerencsére most a jó oldalon leszek... Mert az itteni közönség nem az a színházba járós típus, biztos vagyok benne, hogy minden összecsapás kosárünnep lesz, a kezdő sípszótól a lefújásig.”

A csapat céljairól egyelőre nincsenek konkrétumok, Hanga szerint viszont az a minimum, hogy az Euroliga rájátszásába jusson az együttes, ott pedig már bármi megtörténhet. Végül arról kérdeztük a belgrádiak új igazolását, mit szólt a Nemzetközi Kosárlabda-szövetség (FIBA) és az Euroliga között a héten létrejött megállapodáshoz, amely értelmében nem fognak ütközni a két szervezet mérkőzései.

„Az a része abszolút pozitív, hogy végre elindult egyfajta kommunikáció a felek között, de hosszú távon biztosan nem a mostani felállás a legjobb megoldás.

Az ugyanis, hogy 90 meccset játszunk egy szezonban, irreális, június végén még bajnokink volt a Reallal, pedig már az NBA is véget ért, és mi kezdtünk korábban...

Az is érdekes lehet, hogy a kisebb válogatottak hogyan oldják meg a játékosok utaztatását, mert egy francia vagy spanyol csapat nyilván magángépeket küld majd a legjobbjaiért, de mondjuk Szlovéniában, Szlovákiában vagy éppen Magyarországon mások a lehetőségek. Ettől függetlenül örülök, de bőven van még mit csiszolni és tökéletesíteni.”