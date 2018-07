Sérülést színlelt, aztán leütötte ellenfelét

Lehet, hogy az MMA szteroiddal tömött kamionosok kakaskodásából mára profi versenysporttá nőtte ki magát, de azért mindig feltűnnek a neten olyan alsóligás meccsek felvételei, melyek új színt hoznak az amúgy sem épp unalmas ketrecharcba.

Itt van például Travis Fulton és Johnathan Ivey, két, alkatra nem éppen Francis Ngannou-i értelemben vett nehézsúlyú bunyós, akik az Indiana állambeli Kokomóban estek egymásnak a helyi érdekeltségű Colosseum Combat MMA-gáláján.

A 41 éves Fulton már a daliás kilencvenes években is aktív volt, a hétvégi bunyóra egészen elképesztő számú, 307 meccsel az ökleiben – és fejében – érkezett (ennek a tizedével is szép karriert lehet befutni). Ellenfele, a két lábon járó címkefelhőnek kinéző Johnathan Ivey is már 42 évet és 88 meccset (és elég rossz, 32-56-os mérleget) tud felmutatni, csakhogy ő soha nem tudta magát kipróbálni az Ultimate Fighting Championship vagy a brazíliai World Vale Tudo Championship szintjén.

De azért Ivey-nak a meccsen eladott egy veteránhoz méltó dörzsölt húzást: Fulton testrúgására kezét a bordájára szorította, mintha sikerült volna megrendíteni őt, de utána – kihasználva a ritmusból való kizökkenést – támadásba ment át, és lényegében legázolta Fultont. A UFC-veterán földre került, és sorra nyelte be az ütéseket. De utána – ennyit tesz 300+ meccs rutinja – sikerült sípcsontjait betámasztva megakasztania a ground and pound-ot; Ivey pedig egy idő után – mintha nem akarta volna tovább amortizálni Fultont, kihámozta magát a pozícióból, és a talajon való kopogással jelezte a bírónak: részéről ennyi a meccs.

A bizarr bunyó fordulatait itt nézheti meg:

So to recap.. Johnathan Ivey fakes a heart attack, drops Travis Fulton, proceeds to follow up with GNP... then decides he can't punch his idol in the face anymore and taps out. #mmathings pic.twitter.com/grK54YhOe0