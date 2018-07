Egyetlen ütés, és az ellenfele teste kikapcsolt

Szegény José Aldo lényegében azóta keresi önmagát, hogy 2015-ben Conor McGregor egy hosszú médiakampányban megtörte, majd 13 másodperc alatt kiütötte őt. Mert McGregor távozása után (az ír egyszer sem állt ki megvédeni a címét, ezért megfosztották az övétől) a brazil klasszis alig kapaszkodott vissza az Ultimate Fighting Championship pehelysúlyának (azaz a 65 kilósok) élére, máris jött egy tehetség, a hawaii-i Max Holloway, aki előbb Rio de Janeiróban verte meg őt, utána pedig a visszavágón mutatott megalázó fölényével egyértelművé tette: Aldo ideje lejárt.

Ezért nem csak a ranglista, hanem az önbecsülés szempontjából is fontos volt a súlycsoportja valaha volt legjobbjának tartott brazil MMA-s számára a magyar idő szerint vasárnap hajnalban vívott meccse a kőkemény, de a világbajnoki címmeccsről eddig csak álmodozó Jeremy Stephens ellen.

A kanadai Calgaryban rendezett gálán vívott meccs egy kis méregetéssel kezdődött, de utána belekezdtek a bunyósok, és mindketten nagyon komoly ütéseket szórtak ki egymás fejére.

Az első menet vége felé Aldo váratlanul Stephens eddig hanyagolt testét vette célba, méghozzá egy jobbhorog-balfelütés kombinációval, és ez utóbbi technika pontot is tett a meccs végére. Ugyanis a brazil ütése a bordán keresztül megrendítette a májat, és – ahogy az a májütéseknél lenni szokott - láncreakciószerű hatást beindítva

lényegében lekapcsolta Stephens testének ellenálló mechanizmusait.

A felvételen látszik, ahogy az amúgy nem éppen puhány amerikai, miután benyelte az ütést, tesz egy lépést hátra, utána még egyet, és ahogy késleltetve megérkezik a májütésnél menetrendszerűen érkező - és egész egyszerűen elviselhetetlen fájdalom -, összeesik. Stephens becsületére legyen mondva, a földön megpróbálta kibekkelni Aldo rohamát, de már nem volt képes összeszedni magát, és a bíró még a menet vége előtt megállította a meccset.

A májütés a bokszban meglehetősen elterjedt technika, és az MMA-ban sem Aldo volt az első, aki ilyen pusztító sikerrel tudta alkalmazni. De mégis kuriózumszámba megy, mivel négy unciás kesztyűben a legtöbb bunyós ellenfele fejét akarja levadászni, és méltatlanul kevés energiát fordít a test puhítására.

Egy ilyen adok-kapok meccsen az intelligens stratégiaváltás is ritka, arról meg már nem is beszélve, hogy valaki éles szituációban is a megfelelő pontra és a megfelelő szögben üt be a bordák közé. Nem csoda, ha a KO és a meccs személyes tétje miatt Aldo sírva ünnepelte a győzelmét, ami akár egy újabb bajnoki próbálkozás első lépése is lehet.