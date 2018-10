Balhéja miatt a világbajnoki címet is elvehetik a McGregort megsemmisítő Habibtól

Ahogy a UFC 229 gálája nem zárult le azzal, hogy Habib Nurmagomedov egy fojtás és állkapocsroppantás keresztezésével feladásra kényszerítette kihívóját, Conor McGregort, úgy a győzelmet követő tömegverekedés lehetséges következményei is lázban tartják az MMA-világot.

Közvetlenül a gála után az oktagonból kipattanó Habib és az oktagonba bepattanó dagesztáni haverok (egyébként szintén MMA-bunyósok) tűntek a hunyónak. Csakhogy közben több szögből is meg lehetett nézni az esetet, és ezt követően kissé árnyaltabbá vált a felelősség kérdése:

McGregor földharc-edzője, a brazil Dillon Danis folyamtosan beszólt Habibnak (akivel saját stílusuk, a brazil jiu-jitsu és a szambó miatt régóta haragban van), a dagesztáni ezután vágta felé a fogvédőjét, majd ugrott páros lábbal a fejére.

Úgy tűnik, hogy nem az oktagonba bemászó dagesztáni MMA-sok kezdték el ütni McGregort, hanem az ír csapott oda Habib egyik edzőpartnerének (egyben unokatestvérének), Abdulbakar Nurmagomedovnak, aki nem maradt adósa. Ezután igyekezett csak Abdulbakar segítségére Zubaira Tukugov és Iszlám Mahacsev – előbbi egykébként október 27-én bunyózna egy UFC-gálán, de Dana White UFC-főnök első felindultságában azt mondta, hogy soha többet nem fog a szervezet rendezvényein harcolni.

Egyébként Habib Nurmagomedov sorsa is függőben van. A helyi sportfelügyelet, a Nevadai Atlétkai Bizottság a vizsgálat idejére befagyasztotta a dagesztáni kétmillió dolláros gázsijának kifizetését, és előfordulhat, hogy a nézőtérre való beugrása miatt eltiltják. Dana White (aki egyébként minden ellenfelével szemben nyíltan McGregort favorizálja) a gála utáni sajtótájékoztatón arról elmélkedett, hogy "Lehet, hogy ezentúl vízumot sem fognak kapni, hogy Amerikába utazzanak". White szerint

egy hosszabb eltiltás esetén akár meg is foszthatják Habibot a könnyűsúlyú bajnoki címtől.

Hogy pontosan mitől is hosszú egy eltiltás, az kérdéses; McGregor például csak idén áprilisban vesztette el azt a bajnoki övét, amit még 2016 novemberében nyert el, de soha nem állt ki megvédeni (ezt a címet kapta meg egy formális meccset követően Habib).

A gála után a dagesztáni bajnok is röviden bár, de megszólalt a sajtótájékoztatón (amire McGregor nem ment el). Bocsánatot kért a nézőktől és a szervezőktől, és beismerte:

Nem a legjobb oldalamat mutattam meg.

Csakhogy rámutatott arra, hogy McGregornak a UFC villámgyorsan megbocsátotta azt, hogy rátámadt egy csapatbuszra az áprilisi UFC 223 előtt, és két UFC-bunyósnak is sérüléseket okozott, amikor egy kézitargoncával beverte a Habibot is szállító jármű ablakát. Habib elmondta, azt sem érti, miért csodálkoznak azon, hogy a mérkőzés nem ért véget a fojtással.

A vallásomat, az országomat, az apámat gyalázta, elutazott Brooklynba, hogy megtámadja a buszomat.

És azt is sérelmezte, hogy McGregor a UFC aranytojást tojó tyúkjaként minden balhét megúszhat, és semmi nem számít elég durvának ahhoz, hogy a UFC valódi lépéseket tegyen. És ebben van is igazság, az ír oktagonba rohanását, buszdobálását, sértegetéseit ugyanis el szokták intézni azzal, hogy csak színház, ami a promóciót szolgálja, és McGregor nem táplál komoly ellenségeskedés. Dana White most is elmondta a McGregor szélsőséges verbális agresszióját firtató kérdésekre, hogy

Mindenhol folynak szópárbajok, az NBA-ben és az NFL-ben is. Ez a sport része, soha nem fog megváltozni, és mi sem fogjuk soha megmondani, mit lehet és mit nem lehet mondani.

Ez a megközelítés azt felételezi, hogy a szavaknak nincs és nem is lehet súlya, a verbális agresszió nem valódi agresszió. Habib és csapata ezt – némi joggal – ezt másként gondolja. A dagesztáni tökéletes hidegvérrel, mesteri stratégiáját az utolsó lábkulcsig precízen végrehajtva bunyózta végig a meccset, de utána kitört belőle az elmúlt hetek sértései miatti frusztráció. Mert ezek a sértések valóban súlyosak voltak:

McGregor Habib apját és gyerekkora óta elsőszámú mentorát, Abdulmanapot reszkető gyáva arcnak titulálta, mivel jó viszonyt ápol a csecsen diktátorral, Ramzan Kadirovval.

Egyik közös sajtótájékoztatójukon – kigúnyolva Habib szunnita muszlim hitét - Szalem Alejkumokat ordított ellenfelének.

Habib – McGregor ellen a ringbe vetődő – edzőpartnerét, Tukugovot csecsen árulónak hívta, és a dagesztániakat (egyébként Dagesztánt 9 őshonos és 4 újabbb eredetű etnikum alkotja, szóval olyan, hogy dagesztáni nincsen) is legyávázta, amiért a hegyekbe vonultak a szabadságharc helyett, ellentétben a hazájukért becsülettel küzdő írekkel.

Habibnak egyébként Vlagyimir Putyin orosz elnök (aki a foci vébén McGregorral is pózolt) is telefonált a meccs után, és elmondta neki, nagyon büszke rá. De Habib elmondása szerint odahaza nem csak ünneplésre számít, hanem egy kiadós verésre is:

méghozzá az apjától, aki nagyon haragszik rá, amiért a meccs után elszállt az agya.

(Borítókép: Harry How / Getty Images)