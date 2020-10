Mayweather: Jobb vagyok, mint Ali vagy Rocky

Floyd Mayweather sosem a visszafogottságáról volt híres. Ez nem csak az elköltött dollármillióira vonatkozik, hanem egyes kijelentéseire is, amik rendre kicsapják a biztosítékot a boksz szerelmesei között. Ezúttal arról nyilatkozott az amerikai bunyós, hogy kit tart minden idők legjobbjának. Sokak számára nem lesz meglepő a válasza, hiszen magát választotta, és ki is fejtette miért.

Vissza lehet nézni, Leon Spinks hétszer is megverte Muhammad Alit. Hogy is hívják azt a nehézsúlyú srácot, akivel háromszor is harcolt? Ken Norton! Ő háromszor is legyőzte őt