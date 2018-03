Már vezet, de még mindig nem biztos Michelisz excsapattársának WTCR-indulása

Elég nagy a nyüzsgés március 8-9-én Monzában, ahol több WTCR-csapat tesztel egyszerre. Köztük van a Michelisz Norbertet foglalkoztató BRC Racing – Michelisz pénteken be is ül a Hyundaiba –, de ott van az új Honda Civiceket futtató Boutsen Ginion Racing is, amiben fél évvel a majdnem halálos kimenetelű balesete után újra versenyautóba ült Tiago Monteiro.

Michelisz tavalyi csapattársa csak az év elején vezethetett újra közúti autót a 2018 augusztusi balesete után, úgyhogy az, hogy márciusban élesben tesztel, nagy előrelépés, bár a tény, hogy a Boutsen Ginion vele tervezett a 2018-as szezonra, azt mutatja, hogy már korábban versenyre alkalmasnak nyilvánították.

"Remekül érzem magam igazából. Fizikailag egyáltalán nem okoz gondot a vezetés. Elsőre csak három kört tettem meg, ezeken is csak egy kicsit mentem rá a rázókövekre, hogy érezzem, van-e fájdalom a nyakamban van a vállaimban, de nem volt" – mondta a TouringCarTimes-nak. Monteiro őszintén beszélt arról is, hogy a balesetben megsérült szemei még nincsenek teljesen rendben – egy vérrög nyomta a szemidegeit az agyában –, és még komolyan dolgoznia kell a látásán, így a teszt is inkább arra szolgált, hogy felmérjék, min kell még dolgoznia, vagyis nem a kocsi, hanem saját fejlesztése volt a fő szempont.

A terv az, hogy az április 8-9-i marokkói futamokra készen legyen, de ha az orvosok szerint nem lesz 100 százalékos állapotban, akkor nem áll majd rajthoz, ez viszont szinte biztos,

A 41 éves portugál a Honda 2018-as barcelonai szezonközi tesztjén csapódótt nagy sebességgel a szalagkorlátnak a pálya 1-es kanyarjában, miután fékhiba miatt nem tudott lassítani a célegyenes végén. Két hétig kórházban ápolták, végül ki kellett hagynia a túraautó-vb utolsó négy hétvégéjét.