Őrült szoros befutóval indult a 2018-as MotoGP-szezon

A 2017-es ezüstérmes Andrea Divizioso győzelmével, és egy hihetetlenül szoros befutóval indult a 2018-as MotoGP-szezon – a 31 éves olasz az utolsó kanyarokban maga mögött tudta tartani az agresszívan támadó címvédőt, Marc Márquezt, és megszerezte 10. MotoGP-futamgyőzelmét.

A katari versenyt Johann Zarco kezdte az élről, sokáig vezetett is a 22 körös futamon, de láthatóan feltartotta a mögötte egyre nagyobbra duzzadó sort. Végül nem is bírta a nagy nyomást a francia, akit öt körrel a vége előtt sorra hagytak le a riválisok. A legvégére a ducatis Divizioso és a hondás Márquez maradt az élen, a spanyol be is nézett az utolsó kanyarban Dovizioso mellé, de megelőzni nem tudta. Ha nem is fej-fej mellett értek be, de így is csak 27 ezred volt kettejük között a célvonalon.

Márquez egyébként hozta a szokott formáját, és az őrültnek tűnő, valójában iszonyat technikás előzéseket, Zarco mellett is így ment el.

A dobogó harmadik helyét Valentino Rossi szerezte meg, Zarco végül csak a nyolcadik lett.