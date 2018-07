Civilizálatlanul viselkedett, elmeszelték a Haas tehetségét

Két versenyhétvégére, vagyis összesen négy futamra szóló eltiltást kapott Santino Ferrucci, a Haas F1-csapat teszt- és fejlesztőpilótája, aki jelenleg a Forma-2-ben versenyez, miután szándékosan nekiment a levezetőkörön csaját csapattársának, Arjun Maininek.

Az amerikai versenyző, aki 2016 óta a Haas istálló tagja is, a brit F2-es versenyhétvége vasárnapi sprintversenyén vesztette el a fejét. Előbb a futamon leszorította a pályáról Mainit, ami miatt később ki is zárták a futamról, majd a leintés után szándékosan nekiment csapattársának. Ezért az eltiltás mellett még 60 ezer eurós büntetést is kapott. Korábban a szombati futamon is ütköztek, akkor időbüntetést kapott Ferrucci Maini leszorításáért.

Emellett kapott még egy büntetést, ugyanis fél kezén kesztyű nélkül vezetett a paddockban, ami szabálytalan, a nem kesztyűs kezében pedig egy telefont tartott, ami szintén tilos, ezért 6 ezer eurós büntetést adtak neki.

Ferrucci csapata, a Trident sportszerűtlennek és civilizálatlannak minősítette a pilóta viselkedését. Az amerikai versenyző az F2 hungaroringi és spái versenyeit hagyja majd ki, írja az Autosport.