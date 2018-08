Dupla magyar futamgyőzelem Assenben

A szombati után a vasárnapi futamon is magyar siker született a TCR Európa-kupa asseni hétvégéjén, Nagy Dániel futamgyőzelme után Tassi Attila tudott nyerni a fordított rajtrácsos futamon.

Ráadásul nem is akárhogy: az ötödik helyről induló pilóta remekül kapta el a rajtot, a második körben pedig már az élre is állt. Akkora volt a tempókülönbsége az előtte haladókhoz képest, hogy még kemény előzésre sem volt szükség, egyszerűen elment Stian Paulsen és Mikel Azcona Curpája mellett is.

Eközben a hetedik helyről induló Nagy Dániel már a harmadik körben kiesett, az egyes kanyarban állt meg a Hyundaijal, be is küldték miatta a biztonsági autót. Ez a versenynek és Tassinak is elég rosszul jött, Tassinak azért, mert ekkorra 1,7 másodperces előnyt harcolt ki magának, a versenynek pedig azért, mert a 23 perc plusz 1 kör lebonyolítás miatt elég sok értékes percet vesztettek a versenyzők. Nagy kiesése azért is drámai volt az ő szempontjából, mert a bajnoki pontversenyben vele megosztott második helyen álló Mikel Azcona gyorsan a második helyig küzdötte fel magát, és az összetettben vezető Dusan Borkovic is felzárkózott az élmezőnyhöz.

Amikor újraindul az igazi verseny, már csak bő 11 perc volt hátra. Tassi jól lépett oda a gáznak a rajtnál, és gyorsan maga mögött hagyta újra Azconát, aki nem adta fel, és a 10. körre újra viszonylag közel került a Hell Energy Racing with KCMG magyar pilótájához, de veszélyt nem tudott rá jelenteni. Mögöttük viszont volt izgalom, Stian Paulsen hosszú körökön át rendre visszaverte Dusan Borkovic támadásait, de a szerb végül a 11. körben be tudott vágni a norvég elé, aki azért még egy helyet vesztette a leintésig Stefano Cominivel szemben.

Tassi Attila nagyon simán nyerte a futamot, dupla magyar futamgyőzelmet hozva Assenben,

mögötte Azcona és Borkovic lettek még dobogósok, de mivel az előzgetések után több pilóta ellen is vizsgálatot indítottak vélhetően kanyarlevágás miatt, így az végeredmény egyelőre csak ideiglenes.

A leintés sorrendje alapján Borkovic vezeti az összetettet 134 ponttal, mögötte Azcona jön 132-vel, majd a második futamon kieső Nagy Dániel 114-gyel, Tassi pedig már a negyedik a hétvégén gyűjtött 35 pontjának köszönhetően, neki 95 pontja van. A csapatversenyben a Target Competition nagyon elhúzott (233 pont), a második helyért viszont hatalmas a verseny három csapat, a 169 ponttal álló Hell Energy Racing with KCMG, a 165 pontos PCR Sport és az öt hétvége után 159 pontot gyűjtő M1RA között.

A bajnokság szeptember 22-23-án folytatódik a hatodik, utolsó előtti hétvégével Monzában.

A TCR Európa-kupa asseni fordított rajtrácsos futamának ideiglenes végeredménye