2,5 hónap után nyert két pontot Michelisz a WTCR-ben

Kihirdette az FIA, vagyis a Nemzetközi Automobil Szövetség az ítéletét abban a fellebbezési ügyben, amit még a túraautó-világkupa legutóbbi, július közepén rendezett Slovakia Ring-i hétvégéjén nyújtott be két Honda-csapat, a Boutsen Ginion Racing és a Münnich Motorsport.

Ez volt az a hétvége, amikor Michelisz Norbertéket, pontosabban négyből három Hyundait kizártak az első időmérőről szabálytalan turbóteljesítmény miatt, majd később hasonló probléma ütötte fel a fejét a két Honda Civickel induló csapatnál is: ahogy korábban a Hyundainál, úgy náluk is a megadott határértéknél nagyobb turbóteljesítményt mértek.

A hétvége utáni napokban kiderült, mi állt az eset mögött. A túraautós sorozatból ismert esélykiegyenlítő-rendszert (Balance of Performance, BoP) a TCR-szabályrendszer alapján működő versenyszériákban a TCR-jogokat birtokló WSC felügyeli, még a WTCR-ben is, ami az FIA alá tartozik. Csakhogy Szlovákiában az FIA-ellenőrük egy új BoP-táblázattal a kezükben jelentek meg, és ez alapján mutatták, hogy gond van a Hyundaijokkal, majd a Hondákkal.

A Hyundainál elfogadták a döntést a dél-koreai szakemberek még úgy is, hogy a rendszer szerint ezredmásodpercre mentek csak a BoP-ben rögzített 97,5 százalékos motorerő fölé, ráadásul nem is mért körön, valódi előnyhöz tehát nem jutottak. A Honda viszont nem törődött bele, és mind a Boutsen Ginion, mind a Münnich fellebbezést adott be, így a szlovákiai hétvége második és harmadik futamának végeredménye a mostani döntésig ideiglenes maradt.

Az FIA a szeptember 17-i meghallgatás után arra a döntésre jutott, hogy a Münnich Motorsport sikerrel fellebbezett, mert a hétvégére a WSC, és nem az FIA által előírt határértéket kellett figyelembe venni, a Boutsen viszont elbukta a fellebbezést, náluk ugyanis még a WSC által rögzített rend szerint is túl erős volt a Honda motorja helyenként.

A Boutsen ezzel a második futamról – a WTCR-ből azóta már távozott – Benjamin Lessennes ötödik, a harmadik futamról pedig Tom Coronel nyolcadik helyét vesztette el.

A döntés az egy-egy helyen módosult futam-végeredmények mellett azért is fontos, mert így biztossá vált, hogy a csapatoknak csak a WSC által meghatározott határértékekre kell figyelniük, az FIA-nek nincs beleszólása a WTCR-ben alkalmazott Balance of Performance-be.

A módosított végeredmény érdemi változást is hozott az összetettben, az élen álló három pilóta közül Michelisz Norbert nyert két pontot, így a csapattárs Gabriele Tarquini mögött már csak 24, a második Yvan Muller mögött pedig csak 21 ponttal jön az első kínai versenyhétvége előtt.