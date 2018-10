Lökést kapott a dobogóhoz a Michelisz-csapat

Kedvező helyzetből várhatja a M1RA, Michelisz Norbert csapata a TCR Európa-kupa barcelonai szezonzáróját, legalábbis ami a büntetősúlyokat illeti, és erre a „támogatásra” szükségük is lesz, ha dobogós helyre szeretnék juttatni a csapat pilótáját, Nagy Dánielt – természetesen még arra is van esély, hogy a csapat is elcsípjen egy dobogós helyet az összesítésben.

Barcelonában az Audi lesz a legnehezebb autó a maga 1 315 kilós összsúlyával, ez a bajnokság második helyén álló Jean-Karl Vernaynek rossz hír, ahogy a csapatok között negyedik Leopardnak is. Tíz kilóval lesz könnyebb náluk a Honda Civic – náluk az összetett-negyedik Tassi Attila, illetve a hatodik helyen álló Josh Files reménykedhet jó hétvégében, de csapatuk, a Hell Energy Racing with KCMG szempontjából sem mindegy, hogy 1 305 kilóval mire mennek majd, hiszen 7 pontra jönnek csak az összetettben a hyundaios Target Competition mögött. A KCMG a jó szereplés érdekében bővít is Barcelonára, a TCR Germanyből beugró Mike Halder kap egy harmadik Hondát a spanyol hétvégére.

A Hyundai, vagyis a M1RA-kocsi a harmadik legnehezebb lesz 1 285 kilóval, ami azt jelenti, hogy a franciaországi szezonnyitó és a hungaroringi versenyek után most lesznek a legkedvezőbb helyzetben (a többi hétvégén végig a Hyundai volt a legnehezebb, néha megosztva), 30 kilóval a súlyrekorder alatt. Nagy Dániel 114 ponttal ötödik az összetettben, 20 pontra van a dobogó harmadik helyén álló Dusan Borkovictól, aki a monzai balhéja miatt elképzelhető, hogy nem is indulhat majd a szezonzárón. Azt egyelőre nem tudni, ki lesz Nagy csapattársa Barcelonában, de az biztos, hogy nem a Monzában a M1RA-hoz beszálló Nicola Baldan, akit a nyári sérülése után orvosai eltanácsoltak a további vezetéstől, amíg teljesen rendbe nem jön.

A bajnokságot vezető Mikel Azcona 1275 kilós Cuprába ülhet majd be, vagyis amellett, hogy ő áll az összetett élén, még az élmezőny legkönnyebb autóját is kapja majd hazai pályán, vagyis kvázi csak hatalmas műszaki probléma esetén veszheti el a bajnoki címet.

Az összetett élmezőnye: Mikel Azcona 164 pont, Jean-Karl Vernay 145, Dusan Borkovic 134, Tassi Attila 123, Nagy Dániel 114, Josh Files 109

A csapatverseny élmezőnye: Target Competition 239 pont, Hell Energy Racing with KCMG 232, PCR Sport 196, Leopard Lukoil Team 183, M1RA 159

A TCR Európa-kupa barcelonai menetrendje

október 19., péntek

11.55-12.25 Első szabadedzés

16.05-16.30 Második szabadedzés

október 20., szombat

11.45-12.20 Időmérő

17.30-18.00 Első futam (23 perc +1 kör)

október 21., vasárnap

15.55-16.25 Második futam (23 perc +1 kör)

A TCR Európa-kupa barcelonai büntetőtáblázata