Nagy baleset, fontos pontok Michelisz csapatának Spában

Nehéz hétvégén van túl a M1RA Spa-Franchochamps-ban, de Michelisz Norbert és Bári Dávid versenycsapata egy nyolcadik és egy kilencedik hellyel kihozta a számukra elérhető a maximumot a büntetősúlyokkal majdhogynem lehetetlen helyzetbe hozott Hyundaiokból.

A nehézségek már a szombati időmérőn jöttek, amit kétszer is meg kellett szakítani piros zászlóval komolyabb baleset miatt, a második megszakítás ráadásul az időmérő első felének korai végét jelentette, pedig sokan épp akkor kezdtek volna a gyors körükbe. Részben ezért egyik M1RA-pilóta sem került a továbbjutást jelentő legjobb 12 hely közelébe, Luca Engstler a 16., Nagy Dániel a 20. rajthelyet szerezte meg mindkét futamra.

A hétvégén több pilóta is nagy balesetet szenvedett, a Target Competition versenyzője, a belga hétvége előtt a bajnoki összetettet vezető Josh Files a 33. rajthelyhez kapott újjáépített autót, Lilou Vadoux viszont rosszabbul járt, ő át is fordult kocsijával egy nagy sebességű ütközés után, ami miatt kihagyta a hétvége futamait.

A balesetek a M1RA-t sem kerülték el, Nagy Dániel a második futamon kapta el a gumifalat, és esett ki. A visszajátszás alapján úgy tűnt, hogy Luca Filippi Hyundaia forgatta meg Nagyot.

Nagy Dániel a második, vasárnapi futamon szenvedett baleset után

Az első, szombati futam nagy részét safety car mögött töltötte a mezőny egy kisebb baleset utáni mentés miatt, ez a verseny végül két Audi küzdelmét hozta, amiből a hazai pályán versenyző Gilles Magnus került ki győztesen az uruguayi Santiago Urrutia előtt. Luca Engstler a 9. helyre felérve fontos pontokat hozott a M1RA-nak.

Vasárnap, a fordított rajtrácsos versenyen sem úszták meg koccanások és kicsúszások nélkül a pilóták, így itt is elég sok idő ment el a biztonsági autót követve. Miután távozott a safety car, a sokáig vezető Dušan Borkovićot azonnal támadás alá vették az őt követő Peugeot-k, és az egyik kanyarban Jimmy Clairet szinte azonnal kiforgatta a szerbet, aki dobogós helyről esett ki emiatt.

Luca Engstler ekkor még a 16. helyen jött, de a futam végére elég sok kavarodás maradt még, amiket Engstler szépen el tudott kerülni, így végül a 9. helyen intették le vasárnap is. A kavarodásokat kihasználva megszerezte első pontjait az Európa-kupában a Zengő Motorsport versenyzője, Tenke Tamás is, aki a 14. helyen ért célba. A futam végeredménye viszont még változhat, a versenybírók csak annyit közöltek – jól érzékeltetve, micsoda káoszba fulladt a futam –, hogy az utolsó három körből hét külön esetet vizsgálnak. A hatodik helyen befutó Aurélien Comte is aggódhatott büntetés miatt, miután bemozdult a rajtnál, de megúszta 5 másodperces büntetéssel, amivel megtartotta a hatodik helyét.

A második futamon két Peugeot ért be az élen, Julien Briché nyert Jimmy Clairet előtt, Briché sorban harmadik hétvégéjén nyert meg a fordított rajtrácsos futamot, a harmadik helyet Mat'o Homola szerezte meg. Csakhogy Clairet-t a futam után 30 másodperccel büntették Borković meglökése miatt, így a második hely helyett csak a 23. lett, mögötte pedig elég sokan szereztek még egy pozíciót, közük Engstler is.

A hivatalos végeredményig az ideiglenes, de Clairet büntetését már tartalmazó végeredménnyel számolva az összetettben átvette a vezetést Julien Briché, aki 147 ponttal áll az élen, mögötte Gilles Magnus (134) és Santiago Urrutia (126) alkotja az első hármat. A hétvégén két kilencedik helyet szerző Luca Engstler 91 pontjával a kilencedik. A csapatversenyben a Target Competition előnye lassan 100 pont az élen, az öt Hyundait indító olasz csapat 343 ponttal áll, harmadik helyen a WRT jön 252-vel, majd a M1RA 154-gyel.

Folytatás jőlius 13-14-én a Red Bull Ringen.