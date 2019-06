Azonnali hatállyal átszabták Micheliszék bajnokságának szabályait

A Lynk & Co lesz a legnehezebb a WTCR, vagyis a túraautó-világkupa hétvégi futamán, a mezőny 50-70 kilóval Micheliszék alatt.

A Motorsport Világtanács (WMSC) által már el is fogadott, a WTCR portugáliai hétvégéjétől érvénybe lépő változtatást eszközölt a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a túraautó-világkupán, ami után az eddigitől eltérő rendszerben számítják majd a büntetősúlyok rendszerét.

A rendszer alapját eddig is a köridők képezték. Az elég bonyolult rendszer lényege, hogy minden versenyhétvégén minden autó esetében a két leggyorsabb pilóta két legjobb körét nézik, majd átlagolják őket, aztán egy 114 másodperces sztenderdizált körhöz arányítják, hogy ne okozzon különbséget a pályák hossza – nem várható, hogy egy 70 másodperces körön mért különbség összemérhető legyen mondjuk a Nürburgring Nordschleife majdnem 9 perces köreivel.

Ha itt a sztenderdizált időkhöz képest egy másodperc fölé nő a különbség, akkor a lassabb autó automatikusan a legjobb átlagidőhöz képest 1 másodperccel rosszabb időt kap, itt tehát lefelé kerekítenek 1 másodpercre.

Az így kapott átlagidőket még egyszer átlagolják, méghozzá súlyozva, és itt jön a most életbe lépő módosítás. Az időmérők eddig 1,5-es szorzóval számítottak, a három futam egyenkénti átlaga pedig egyszeressel, az új rendszerben viszont az időmérők 2-szeres szorzót kapnak majd, a futamok pedig 0,7-szeres mértékben számítanak bele a rendszerbe.

A súlyozás végén megkapott idő már a végleges átlag, ebből számolják a súlyokat: az adott versenyhétvége előtti 3 futam adatai alapján a legjobb időt teljesítő kocsi mindig 60 kilogrammot kap, utána minden másik típus tizedenkénti lemaradást nézve 10 kilóval lesz könnyebb.

A változtatásra azért volt szükség, mert az elmúlt időszakban a csapatok, pontosabban a pilóták extrém mértékben kezdtek spórolni a futamokon, és a lehető leglassabb gyors körrel tartották magukat az élen, ez viszont manipulálta a rendszert. Mivel az időmérőn muszáj lesz mindenkinek a lehető leggyorsabb kört kihoznia magából, ha eredményes hétvégét szeretne elérni, így a 2-szeresre növelt szorzó miatt a legjobb köridők még nagyobb jelentőséget kapnak majd.

Előzetes számításaink szerint az átvariált számítási rendszer a hétből négy modellnél is változtatást hozna a németországi hétvégére az előző három futam alapján, de a versenyek alakulásába is beleszólhat a módosítás, hiszen így kisebb hátrányt jelent, ha valaki a futamon is erősebb tempót diktál.

A WTCR nürburgringi hétvégéje csütörtökön két időmérővel (15.30 és 19.30), pénteken egy, szombaton pedig két futammal zajlik majd.

