Márquez sorozatban tizedjére győzött a Sachsenringen

Elég jó hétvégét fogott ki kedvenc pályáján a Honda spanyol pilótája, Marc Márquez: szombaton a MotoGP sachsenringi időmérőjén sorozatban hetedszer szerezte meg a pole pozíciót, és közben megjavította a pályacsúcsot is, majd vasárnap remek versenyzéssel húzta be tizedik győzelmét a Német Nagydíjon.

Márquez nem jött el túl jól a rajt után, Fabio Quartararo az első kanyarig elé is került, de a spanyol itt vissza tudta előzni, innentől pedig hiába vették üldözőbe többen is, folyamatosan növelte az előnyét. Alex Rins rá is fázott a hajszára, a 11. körben elesett, így sorozatban második versenyén esett ki. A második helyen így végül Maverick Vinales végzett, a harmadik pedig a törött lábbal versenyző brit Cal Crutchlow lett.

Márquez ezzel megőrizte veretlenségét a Sachsenringen – minden kategóriát tekintve tíz verseny alatt immár tíz pole-nál és tíz győzelemnél jár a német pályán –, tizenkilenc verseny után pedig 185 pontja van, és 58 ponttal vezet a pontversenyben második helyen álló, most az ötödik helyen befutó ducatis Dovizioso előtt. A Moto2-ben egyébként Márquez öccse, Álex győzött, a Moto3-ban pedig Lorenzo Dalla Porta lett az első.

Eredmények, MotoGP (30 kör, 111 km):

Marc Marquez (spanyol, Honda) 41:08.276 perc Maverick Vinales (spanyol, Yamaha) 4.587 másodperc hátrány Cal Crutchlow (brit, Honda) 7.741 mp h.

A pontverseny állása: