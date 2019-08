Cseh bajnok lett a motokrosszos Szvoboda Bence

Óriási küzdelem után az utolsó futam utolsó körében húzta be a a 2019-es cseh MX1-es bajnoki címet motokrosszban a kaposvári Szvoboda Bence, aki sérült vállal is dobogóra állhatott az utolsó, jiníni fordulón, és végül két ponttal előzte meg cseh riválisát – írja a Nemzeti Sport.

A döntő előtt csupán két pont volt a különbség Szvoboda és Filip Neugebauer között, ami emiatt elég izgalmasan alakult. Az első futamban Szvoboda a vállfájdalmai ellenére is győzni tudott a harmadik helyen beérkező ellenfele előtt, amivel hét pontra növelte az előnyét, majd a második futamban is jól kezdett, de Neugebauer hamar átvette tőle a vezetést. A magyar versenyző ugyanakkor tisztában volt azzal, hogy még ha nyer is a cseh versenyző, egy negyedik hellyel már bebiztosítja a bajnok címét, így nem erőltette az előzést.

Ellenfele éppen emiatt lépett, és lelassította az élmezőnyt, hátha ezzel hibára tudja kényszeríteni a magyar motokrosszost. Martin Michek és Lukas Neurauter fel is jött Szvobodára, és a négy versenyző együtt is maradt, de a pozíciók egészen addig nem változtak, míg a cseh át nem engedte az első helyet a magyarnak, hogy hátulról tudja támadni őt. Szvoboda az utolsó körben négyszer is koccant Neugebauerrel, végül pedig őt, és Neuratert is hagyta elmenni, de így is harmadik lett, ezzel pedig két ponttal ugyan, de megnyerte a bajnokságot.

Teljesen elfáradtam fejben az utolsó futamban, nagy taktikai csata volt. Hatalmas nyomás volt rajtam egész héten és egész nap, nem szerettem volna elveszíteni a titulust. Óriási boldogság, hogy végül én lettem a bajnok az elmúlt időszak nehézségei dacára. Sokáig emlékezni fogok erre a párharcra! Filip egész évben méltó ellenfél volt. Így nyerni a bajnoki címet még nagyobb dicsőség számomra.

– idézte a Nemzeti Sport a verseny után nyilatkozó Szvobodát, aki az első magyar versenyző lett, aki győzni tudott a cseh profi motokrosszbajnokság királykategóriájában.

A magyar versenyző egyébként egyelőre nem pihenhet: a magyar bajnokságból még két forduló van hátra, itt pedig szintén harcban van az MX1-es bajnoki címért, és a Németországban zajló ADAC MX Masters sorozatban is vár még rá két verseny október végéig.