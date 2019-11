Történelmet írt a motorsportban Márquez öccse

A Yamahával versenyző Maverick Vinales nyerte a gyorsaságimotoros-világbajnokság vasárnapi, Maláj Nagydíját, írta az MTI.

A spanyol pilóta egy hete Ausztráliában, az első helyért csatázva, az utolsó körben csúszott ki, most azonban magabiztos teljesítménnyel szerezte meg szezonbeli második győzelmét.

Másodikként a 11. helyről rajtolt, nyolcszoros világbajnok spanyol Marc Marquez végzett a Hondával, míg a dobogó harmadik fokára a Ducatival induló olasz Andrea Dovizioso állhatott fel.

Malajziában a Moto2-ben avattak világbajnokot: Marc Marquez öccse, Álex úgy nyerte meg a vb-pontversenyt, hogy Brad Binder mögött második helyen zárta a futamot. A 23 éves spanyol pilóta pályafutása második vb-címét gyűjtötte be, 2014-ben a Moto3-ban diadalmaskodott.

Először is köszönöm ennek a csodás csapatnak. Nem tudom, hogy mit mondok most, mert nagyon fáradt vagyok. Egy álom várt valóra, és most csak meg akarom élni