10 kilót nyernek Micheliszék a hétvégére

Szuzukához képest 10 kilóval könnyebbek lesznek a Hyundaiok a túraautó-világkupa hétvégi, makaói versenyhétvégéjén, de nem Michelisz Norberték az egyetlenek, akik súlyt vesztenek, hiszen 10 kilós könnyítést kapnak még a Hondák, az Audik, a Cuprák és az Alfa Romeók is, vagyis a mezőny nagy része – így köztük nem változik a Japánban érvényes súlykülönbség sem.

Nehezebb lesz viszont a Lynk & Co, ami a 60 kilós ballasztsúlynak, illetve a 40 kilós Balance of Performance-nehezítésnek köszönhetően 1365 kilón indul majd a világ legveszélyesebb utcai pályáján. Ez leginkább a bajnokság harmadik helyen álló Thed Björknek és a negyedik Yvan Mullernek rossz hír, a Cyan Racing párosa ugyanis összességében 20 kilót kapott a többiekhez képest a legutóbbi versenyhez viszonyítva, ezzel pedig adott esetben a bajnoki küzdelemből is kiszállhatnak a malajziai idényzáró előtt.

A mezőny egyetlen típusa, aminek nem változik a súlya Szuzukához képest, a Volkswagen lesz, ami marad 1265 kilón.

Az általános könnyítés egyébként (amit a legutóbbi három versenyhétvége időeredményei alapján számolnak) azt eredményezi, hogy továbbra is az Audi lesz a mezőny legkönnyebb autója, az 1245 kilóra rakott kocsik a makaói hosszú egyenesben kamatoztathatják majd a jó végsebességüket, de majd kiderül, hogy ez mire lesz elég.

A legnagyobb figyelem alighanem a WTCR-t vezető Esteban Guerreri, illetve a mögötte 6 ponttal álló Michelisz Norbert párharcát kíséri majd. Kettejük egyéni csatáját a Honda argentin pilótája nyerte Szuzukában, ott 57-36-ra nyerte a pontversenyt, és ezzel visszaelőzött az élen, Makaón viszont hibátlan hétvége kell, ha meg akarja tartani az első helyét.

A WTCR makaói versenyhétvégéjének programja

november 14., csütörtök

5.35-6.05 Első szabadedzés

6.40-7.10 Második szabadedzés

november 15., péntek

1.50-2.30 Első időmérő

6.35-7.40 Második időmérő

november 16., szombat

7.30-8.05 Első futam

november 17., vasárnap

1.20-1.55 Második futam

4.00-4.40 Harmadik futam

(mind magyar idő szerint)