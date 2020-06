Az F1-nek is rossz hír, hogy nem lesz japán MotoGP-futam

1986 után először nem lesz japán futam a MotoGP versenynaptárában, miután a szervezők hétfőn közölték, többek között a kiszámíthatatlanság és a nemzetközi utazások nehézségei miatt nem tartják meg az eredetileg október 18-ra tervezett versenyt.

A MotoGP 2019-es szezonja a jelenlegi állapot szerint júliusban, a spanyolországi Jerezben indulhat majd el, és a lehető legtöbb versenyt szeretnék lebonyolítani Európában a szervezők. „A tengerentúli események rendezése, már amennyiben sorra kerülhetnek, november közepe után lehetséges” – idézte az MTI Carmelo Ezpeletát, a MotoGP jogtulajdonosának, a Dorna Sportnak a vezetőjét. Ezpeleta hozzáfűzte: ez már túl kései szakasz lenne az évben a Japán Nagydíjhoz.

Korábban a német, holland, finn, brit és ausztrál versenyeket törölték, míg a francia, olasz és katalán futamokat elhalasztották.

Az F1-re is hatással lehet a bejelentés

Mivel ugyanazok a motegi MotoGP-futam és a szuzukai F1-verseny szervezői, a két verseny eredetileg tervezett dátuma között pedig csak egy hét van, így nem nehéz az október 11-re meghirdetett Japán Nagydíj jövőjére is vonatkozó üzenetként értelmezni a motorverseny hétfői törlését. Mivel az egy héttel az október 11-i Japán Nagydíj után lett volna, a két verseny megrendezése pedig nagyjából ugyanolyan kihívást jelent, ez akár az F1-versenynaptár további átalakulásához is vezethet.

A Forma-1 szervezői sajtóhírek szerint a héten, akár már hétfőn bejelenthetik a szezon európai szakaszának helyszíneit és időpontjait – a bejelentés egyedül a brit kormány jóváhagyására vár, amelynél mégis sikerült elérni, hogy ne érvényesítse a kéthetes beutazási karantént az F1, illetve az F1-csapatok személyzetére.

Ez is jól mutatja viszont, hogy folyamatosan változó körülményekhez kell alkalmazkodni a szervezőknek, vagyis ha be is jelentik az F1-szezon első nyolc versenyét a héten, az könnyen változhat a közeljövőben a helyi szituációk alakulásával.