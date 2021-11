A Doktor nem rendel többé

Vale számtalan olyan rekordot döntött meg, amiről kis híján azt sem tudtuk, hogy léteznek. Persze, volt némi költői túlzás az előző mondatban, de Rossi számtalan csúcsot tart.

Az egyetlen versenyző, aki a 125, 250 és az 500 köbcentis, illetve a MotoGP géposztályban is világbajnoki címet tudott nyerni.

Kétütemű és négyütemű motorral is vb-címmel rendelkezik a királykategóriában.

A MotoGP legdominánsabb csapatát (Honda) otthagyva azonnal világbajnoki címet nyert a Yamahával.

Jöjjenek a száraz számadatok: 9 világbajnoki címe (ebből 7 a királykategóriában, ebből 5 megszakítás nélkül), 6 világbajnoki második helyezése, 115 futamgyőzelme, 235 dobogója, 65 pole pozíciója és 96 leggyorsabb köre van.

Mielőtt A Doktor pályafutását szemügyre vennénk, érdemes pár érdekességet megrágnunk. Valentino Rossi ereiben vér helyett benzin folyik, ez egészen biztos. A motorozás mellett nagy szerelme a rali és a Formula–1. Amellett, hogy kilenc világbajnoki címet összegyűjtött a gyorsaságimotoros-világbajnokságok során, az autóversenyzésben is tehetségesnek bizonyult. Versenyzett a ralilegenda Colin McRae ellen, részt vett WRC-futamon, ahol 39 indulóból 11-ként végzett. A raliviadalok kapcsán így nyilatkozott 2007-ben:

2008-ig állok szerződésben a Yamahával. Hogy utána mi lesz, azt nem tudom, de abban biztos vagyok, hogy legalább 31-32 éves koromig versenyezni szeretnék a MotoGP-ben

– akkor még nem is sejtette, hogy az a bizonyos visszavonulás 42 éves korában jön el.

2006-ban a Ferrarival tesztelt Valenciában, a háromnapos próba folyamán mindössze fél másodperccel maradt el Michael Schumacher legjobb körétől. A teszt olyannyira jól sikerült, hogy komoly egyeztetés folyt az esetleges Formula–1-es folytatásról, ám Rossi májusban bejelentette, hogy addig marad a MotoGP-ben, amíg úgy nem érzi, befejezheti a munkát. Schumacher sajnálta, hogy az olasz nem próbálja ki magát az F1 világában.

Egy ember testében nincs sok változás 22 és 34 éves kora között, szóval van még időm. Valószínűleg MotoGP-s visszavonulásom után ralizni fogok, mielőtt végleg visszavonulok. Tudom, az F1 könnyebb lenne, de mire felhagyok a MotoGP-vel, addigra túl öreg leszek a Formula–1-hez

– nyilatkozta Rossi 2010-ben.

A Doktor később is tesztelt a Ferrarival. Az akkori csapatfőnök, Sefano Domenicali nem rejtette véka alá, szeretne egy harmadik Ferrarit a rajtrácsra, amelyet Valentino Rossi vezetne. 2019-ben Rossi újra Formula–1-es autó kormánya mögé ült, ezúttal Lewis Hamiltonnal cseréltek járművet:

Rossi autós szerepléseit hosszan sorolhatnánk még, az F1 és a rali mellett részt vett GT3-as endurance versenyeken és NASCAR-teszten is. A MotoGP-s befejezése után a karrierje folytatásáról ezt mondta:

Jövőre (2022-ben) GT autókkal fogok rajthoz állni európai endurance versenyeken. Talán az amerikai IMSA szériában is kirpbóbálom majd magam.

A kiheverhetetlen tragédia

Rossi karrierjét beárnyékolja egy óriási tragédia. 2011. október 23-án a malajziai futamon végzetes baleset történt közeli barátjával, Marco Simoncellivel, becenevén Sickel. Simoncelli volt az első fiatal, akit Rossi felkarolt és segített. Vale úgy gondolja, ha nincs a végzetes baleset, Sicből világbajnok lett volna a királykategóriában is. Részben miatta alapította meg a VR46 Academyt is.

Sepangban a második körben Simoncelli kicsúszott motorjával a 11-es kanyarnál. Miután megpróbált visszatérni a pálya ideális ívére, az addigra mögötte érkező Valentino Rossi és Colin Edwards elütötték a motorjával keresztbefeküdt Marco Simoncellit, utóbbi ráadásul még a fiatal olasz nyakán is áthajtott. Mivel az ütközés következében Sic bukósisakja leesett, a versenyző még percekig feküdt az aszfaltcsíkon eszméletlenül.

A futamot piros zászlóval félbeszakították, a versenyzőt pedig a pálya melletti mobilkórházba szállították. Habár a baleset után mintegy ötven percen keresztül próbálták újraéleszteni,

AZ ÉLETÉT MÁR NEM LEHETETT MEGMENTENI, ÉS HELYI IDŐ SZERINT 16:56-KOR A 24 ÉVES VILÁGBAJNOK MARCO SIMONCELLI BELEHALT SÉRÜLÉSEIBE.

A szűk családon kívül a szertartáson egyebek mellett Valentino Rossi is részt vett, aki közelről nézte végig barátja halálát. Nem sokkal a végzetes baleset után így nyilatkozott:

Pontosan az ilyen helyzetektől rettegnek a versenyzők. Ugyanis lehet bármilyen jó védőruhát vagy sisakot gyártani, ha egy versenyzőt elüt egy 200-300 km/órás sebességgel száguldó motor, szinte esélye sincs a túlélésre.

Valentino Rossi karrierje

A kis Valentino Rossit hamar megcsapta a benzingőz illata. Édesapja, Graziano Rossi szintén motorversenyzéssel foglalkozott, így nem volt kérdés, mit fog először kipróbálni a gyermeke. Ám Valentino édesanyja annyira féltette a motorversenyzéstől, hogy a szülők a kismotor helyett inkább a gokartozásban látták a fiatal tehetség jövőjét. Az „öreg” Rossinak sem kellett a szomszédba menni egy kis furfangért, az ötéves gyerekének titokban kicserélte a gokart 60 köbcentis motorját 100 köbcentisre.

Az eredmények pedig jöttek szépen sorban, 1990-ben már megnyerte a regionális bajnokságot, 1991-től pedig párhuzamosan minimotorral is indult, amivel szintén sikeresnek bizonyult. A gokartozást nemzetközi szinten anyagi okok miatt nem tudta megkezdeni, így a minimotoros versenyzés maradt számára.

A gyorsaságimotoros-világbajnokság harmadik kategóriájában (ma Moto3), azaz a 125 köbcentis szériában 17 évesen mutatkozott be 1996-ban. Az első szezonjában is tett róla, hogy megismerjék az ő nevét, de nagy durranás a második idényben érkezett: 15-ből 11 versenyt nyert meg, így szerezte első világbajnoki címét. Nem egy ünneplésén öltözött be Robin Hoodnak – különleges személyiségét már ekkor megmutatva.

Az Aprilia csapatával elért sikere után felkerült a 250-es géposztályba. Bár a debütálásának évében viharos versenyeket tudhatott maga mögött, a pontversenyben másodikként zárt. A második év ebben a kategóriában is elhozta a sikert Vale számára, már az utolsó futam előtt bebiztosította világbajnoki címét. A riói futam végén a levezető körön egy őrangyalnak öltözött rajongó ült fel mögé a motorra. A show-műsor ebben az évben sem maradt el, a jerezi futam végén a levezető körön egy pálya széli mobil-wc felé vette az irányt, ahova be is zárta magát.

Következett a királykategória

Az ifjú Doktor sikereit látván az akkor még 500 köbcentis királykategória (ma már MotoGP) legerősebb motorjával induló Nastro Azzurro Honda csapata szerződést kínált a 21 éves olasznak, így a 2000-es szezont már ezzel az istállóval kezdte Vale. Fontos, ez egy privát csapat, nem a Honda gyári istállója. A korábbi visszavonult ötszörös világbajnok, Mick Doohan vette a szárnyai alá az olasz tehetséget.

A debütálás neccesen sikerült, ám a szezon végére a világbajnoki pontverseny második helyére küzdötte fel magát, kétszer nyert futamot az első idényében a motorversenyzés csúcsának számító 500 köbcentis kategóriában.

Mint karrierjében előtte, itt is a második szezonban érkezett a világbajnoki cím. Max Biaggival már-már vérre menő csatákat vívtak, első világbajnoki címét a királykategóriában Ausztráliában biztosította be, ahol mindössze 13 ezred másodperccel előzte meg riválisát, a szezon végére pedig 106 pont előnnyel állt az élen. Ez volt az utolsó éve az 500 köbcentis kétütemű motoroknak.

Egyben ez volt az utolsó év a gyorsaságimotoros-világbajnokságban, amikor valaki privát csapattal tudott vb-címet nyerni.

A 2002-es idény teljesen átformálta a gyorsaságimotoros-világbajnokságot. Megérkeztek az 1000 köbcentis négyütemű motorok, modernizálódott a széria, innentől hívjuk MotoGP-nek a sorozatot. Vale itt már a gyári Honda csapattal versenyzett. A küzdelmes év folyamán egy híján az összes nagydíjat be tudta fejezni, a szezon vége előtt négy futammal pedig bebiztosította első helyét a pontverseny élén.

A 2003-as évadban ismét remekül versenyzett, két futammal a szezon vége előtt már az övé volt a világbajnoki cím, az már csak a hab volt a tortán, hogy az utolsó három futamot zsinórban megnyerte. Még javában zajlott az idény, amikor felerősödtek bizonyos hangok, melyek szerint a siker nem is igazából az olasz versenyző, hanem inkább a Honda mérnökeinek az érdeme. A Hondánál pedig úgy gondolták, nem a versenyző, hanem a motor az első. Ez a felfogás vezetett ahhoz, hogy Vale a szezon végén átigazoljon a Yamahához, ahol kétéves szerződés és 12 millió dollár várt rá.

Így érkezett el a 2004-es szezon, ahol már a Yamahával indult. A Doktor számára itt volt az esély, hogy a kétkedőknek is megmutassa: ő bármilyen motorral képes a győzelemre.

Az évnyitó verseny érdekes módon dél-afrikában volt, ahol rossi olyat tett, mint előtte senki: EGYMÁST KÖVETŐ KÉT FUTAMOT NYERT MEG, KÜLÖNBÖZŐ CSAPATOK MOTORJÁN.

Az ominózus futamon 21 század másodperccel győzte le az örök rivális Biaggi Hondáját.

Az első idény az új gyártóval nem is végződhetett volna jobban Vale és a Yamaha számára, 47 pont előnnyel zárt a pontverseny élén, ezzel összességében a harmadik MotoGP-, a negyedik királykategóriás és a hatodik világbajnoki címét szerezte meg.

A 2005-ös évben a Yamaha elképesztően erősnek ígérkezett. A Doktor szerint pályafutásának egyik legnehezebb versenye ebben a szezonban zajlott. A Donington Parkban már-már versenyzésre alkalmatlan körülmények között állhatott a dobogó legfelső fokára. A csúszós pályán a mezőny fele kiesett, Rossi pedig hihetetlenül fölényes győzelmet aratott. Miközben leintették a kockás zászlóval, a motoron állva játszott a képzeletbeli hegedűjén.

Amikor Malajziában bebiztosította a hetedik világbajnoki címét, a rajongók beöltöztek Hófehérkének és a hét törpének, ezzel jelezve mindenki számára a vb-címek számát.

Minden széria megszakad egyszer

A 2006-os év nem úgy alakult, ahogy azt Rossi és a Yamaha tervezték. A szezon során saját vagy versenyzőtársai hibája miatt többször bukott, és volt, hogy a technika állt meg alatta. Ennek ellenére világbajnoki cím sorsa az utolsó futamon dőlt el. Rossinak a dobogó első vagy második fokára kellett állnia ahhoz, hogy a pontverseny élén zárhasson. Pole pozícióból indulhatott vasárnap, míg Nicky Hayden, a másik esélyes csak az ötödik rajthelyet szerezte meg. A futam startját viszont alaposan elrontotta a Doktor, később pedig megcsúszott az első kereke és elesett. Bár tudta folytatni a versenyt, a 13. helyen intették le, így Nicky Hayden lett a világbajnok, öt pont előnnyel. Az amerikai motoros élete tragikusan fiatalon ért véget, 2017-ben Olaszországban kerékpáros edzés közben elütötte egy autó, a kórházban pedig elhunyt.

A 2007-es idényben 990 köbcentiről 800-ra vitték le a motorok térfogatát. A Ducati és Casey Stoner valamit nagyon eltaláltak, az ausztrál tíz futamot nyert meg, ezzel fölényesen húzta be a világbajnoki címet. Valentino Rossi harmadik lett, egy ponttal maradt le Dani Pedrosa mögött. Ez volt a leggyengébb helyezése az 1996-os 125 köbcentis év óta.

Rossi számára két pokoli év után 2008 újra megváltást hozott. 93 pontos előnnyel nyert ismét világbajnoki címet, ebből az évből származik a Doktor talán legismertebb előzése. Laguna Secában a dugóhúzóban lefelé gyakorlatilag a füvön előzte meg riválisát, Casey Stonert. A manőver jelentette a fordulópontját a pontversenynek. Addig a Rossi, Stoner, Pedrosa trió fej fej mellett haladt a tabellán, ám az Amerikai Nagydíjon aratott győzelme után A Doktor még zsinórban négyszer állhatott a dobogó legfelső fokára, míg vetélytársait utolérte a balszerencse. Valentino Rossi 93 pontos előnnyel nyerte meg nyolcadik világbajnoki címét.

Vale 2009-ben szerezte meg az utolsó, egyben kilencedik világbajnoki címét. Csapattársával, Jorge Lorenzóval vívott ádáz harcot a győzelemért, végül 72 ponttal végzett előtte. Nem volt felhőtlen a viszony kettejük közt, a Yamaha-garázs is két félre szakadt.

Nem osztották meg egymással az adatokat, szembementek a csapatutasításoknak, nem volt könnyű időszak a Yamaha vezetése számára.

A MotoGP egyik legemlékezetesebb előzése is ehhez az évhez, illetve a Rossi–Lorenzo párharchoz kapcsolódik. A Doktor Catalunyában az utolsó körben, az utolsó kanyarban előzte meg csapattársát egy olyan helyen, ahol korábban senki sem hitte, hogy ez lehetséges.

Balul sült el az olasz motorra váltás

Az előző két vb-cím után voltaképpen favoritként várhatta a 2010-es évet, ahol viszont Jorge Lorenzo 150, Dani Pedrosa 12 ponttal végzett előtte. Már az idény közben kiderült, hogy a Ducatinál folytatja, ahol két évre szóló szerződést írt alá.

Rossi 1999 óta nem versenyzett olasz gyártóval, az olasz szurkolók számára ezzel az átigazolással teljesült minden álom.

Pontosabban teljesült volna, mert 2011-ben és 2012-ben egy hetedik és hatodik helyet tudott A Doktor összehozni a Ducatival.

Világos volt, hogy a gyenge szezonok után nem lesz hosszabbítás, így Vale 2013-ban visszaült a Yamahára. Ekkor kezdődött rivalizálásuk a Hondás Marc Márquezzel. 2013-ban Márquez bajnok, Rossi negyedik lett. A következő évben megint a spanyol diadalmaskodott, de Vale 67 ponttal lemaradva második lett.

Újabb világbajnoki címhez legközelebb 2015-ben állt Rossi. A szezon közben volt, hogy 23 ponttal vezetett Lorenzo előtt, ám a korábbi csapattárs szépen lassan ledolgozta hátrányát. Malajziában egy véleményes Márquez–Rossi baleset után az utolsó futamra kigyűlt büntetőpontjai miatt a mezőny végéről kellett rajtolnia A Doktornak, és hiába kapaszkodott fel a negyedik helyre, Lorenzo futamgyőzelmével 5 pont előnyre tett szert a világbajnoki pontversenyben, Rossinak megint a második hellyel kellett beérnie.

Lejtmenetben

2016-ban ismét a második helyet szerezte meg, ezúttal Marc Márquez 49 ponttal végzett előtte. A 2017-es új Michelin gumik nem működtek jól a Yamahán, ötödikként zárta az évet, mint 2012-ben a Ducatival. Ez volt az utolsó év, amikor a dobogó legfelső fokára tudott állni egy futamon.

2018-ban futamgyőzelem nélkül is a harmadik helyen végzett a bajnokságban, a Yamahával előtte nem volt még nyeretlen szezonja. 2019-ben ismét a ducatis mélységekbe ereszkedett, hetedik helyen végzett. A 2020-as volt az utolsó éve a Yamaha gyári csapatánál, a 15. helyen zárta a szezont. Ötször esett ki a futamok során, két nagydíjat pedig pozitív koronavírusteszt miatt kellett kihagynia.

2020 végén az olasz versenyző és a Yamaha gyári csapatának útjai elváltak, helyére az a Fabio Quartararo érkezett, aki 2021-ben meg is nyerte a világbajnoki címet. Vale utolsó MotoGP-s évét a Petronas Yamaha SRT színeiben kezdte meg, visszavonulását augusztus 5-én jelentette be. Egyszer sikerült a legjobb tízen belül végeznie a szezonban, de ez igazából senkit sem érdekel. A lényeg az, hogy a sportág legendája még múlt héten, 42 évesen is ott volt a legjobbak között.

Visszavonulása a pályán nagy űrt hagy maga után, de Valentino Rossi természetesen nem fog eltűnni. Nem is tudna, végtére is a motorversenyzés az élete. Csapata, a Sky Racing Team VR46 Moto3-ban és Moto2-ben aktívan működik és kutatja a tehetségeket, a 2022-es szezonban pedig a MotoGP-ben is ott lesz a rajtrácson, így A Doktort is sokszor láthatjuk majd a MotoGP-futamok környékén.

Valentino Rossi karrierje számokban:



9 világbajnoki cím

2009: 800cc MotoGP, Yamaha

2008: 800cc MotoGP, Yamaha

2005: 990cc MotoGP, Yamaha

2004: 990cc MotoGP, Yamaha

2003: 990cc MotoGP, Honda

2002: 990cc MotoGP, Honda

2001: 500cc, Honda

1999: 250cc, Aprilia

1997: 125cc, Aprilia

6 világbajnoki második helyezés

1998: 250cc

2000: MotoGP

2006: MotoGP

2014: MotoGP

2015: MotoGP

2016: MotoGP

115 futamgyőzelem

235 dobogós helyezés

65 pole-pozíció

96 leggyorsabb kör

(Borítókép: Valentino Rossi 2015. február 4-én. Fotó: Mirco Lazzari gp / Getty Images)