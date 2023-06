Meghalt Szvoboda Bence motorversenyző

Mint arról már korábban az Index is írt, Szvoboda Bence súlyos sérülést szenvedett egy csehországi motokrosszbajnokságon, a versenyző élet-halál között lebegett. A HTS Team közlése szerint a fiatal sportember fejét ért ütés hatására eszméletét vesztette a pacovi versenypályán.

A prágai kórházban életmentő műtétet hajtottak rajta végre. A vizsgálatok után kiderült, hogy az agyi funkciói nem működnek. A csapat keddi közleményében már arról írt, a fiatalembernek nincs esélye megnyerni ezt a csatát.

A HTS Team szerda délután a Facebook-oldalán közölte a szomorú hírt, hogy Szvoboda Bence 11.50-kor elveszítette élete legnagyobb harcát.

„Emlékezzünk a sportolóra, aki tíz bajnoki címet nyert Magyarországon, kettőt Csehországban, egyet Ausztriában, és megannyi győzelmet aratott szerte Európában. Emlékezzünk az emberre, aki az akarat és a kitartás szimbóluma volt. Aki nem adta fel soha, és mindig arra törekedett, hogy a legjobbat hozza ki magából. Emlékezzünk a barátra, aki csibészes mosolyával mindig jókedvre tudta deríteni a körülötte lévőket. Emlékezzünk a fiúra, aki mindig nagyra becsülte családja szeretetét és támogatását. Felfoghatatlan tragédia ez mindannyiunk számára. Elviselhetetlen a fájdalom, ami körülvesz minket. Az Isten adjon megnyugvást a szeretteinek, és az őt gyászolóknak! Szvoboda Bence 31 évet élt. Nyugodj békében, Bajnok!” – közölte a HTS Team, hozzátéve, megkérnek mindenkit, hogy a következő napokban hagyják békében gyászolni a családot.

Nagyon korán a sportág szerelmese lett

Szvoboda Bence 1992. február 25-én született Marcalin, Balatonberényben nőtt fel. Édesapja, Szvoboda Tamás amatőr magyar bajnok motokrosszversenyző volt. Motokrossz rajongása 8 éves korában kezdődött, amikor szüleitől egy automata Malagutim krosszmotort kapott, amellyel balatonberényi házuk udvarán tanult meg motorozni, kilencévesen pedig már krosszbajnokságon indult.

Első motorját 2000-ben kapta meg, rá egy évre pedig már aktív résztvevője volt a magyar motokrossz bajnokságnak. Első szezonjában bronzérmet szerzett a 65 köbcentisek között, a következő évben pedig már a kategória magyar bajnoka lett. 2002-ben 10. helyen végzett a Junior Világkupán, amiért Az Év Legeredményesebb Nemzetközi Versenyzője különdíjjal jutalmazta a Magyar Motorsport Szövetség.

Kezdeti sikereire egy osztrák csapat figyelt fel, aminek köszönhetően a 2006-os szezonban már a Schruf Racing Team színeiben motorozott. Bemutatkozhatott Európa egyik legnívósabb bajnoki sorozatában, a németországi ADAC MX Mastersen, továbbá indult pár elérhető közelségben lévő Európa-bajnoki fordulón, de a fő sorozata az osztrák junior bajnokság volt, ahol Pascal Raucheneckerrel vívtak fej-fej melletti csatát a 85 köbcentis kategória bajnoki címéért.

A titulust drámai körülmények között bukta el: az első helyen haladva, az utolsó futam utolsó körében megállt a motorja, ennek a technikai hibának köszönhetően pedig a harmadik helyen zárta az évet.

15 évesen már a felnőttek között bizonyított

Az eredményes külföldi szereplésre felfigyelt a KTM magyarországi részlege, a 2007-es szezont már az ő támogatásukkal kezdhette meg. 15 évesen a felnőttek között kellett bizonyítania a magyar bajnokságban, ahol a második helyen ért célba. 16 évesen az MX2-es kategóriában az első felnőtt magyar bajnoki címét szerezte meg, megnyerte a Köztársaság Kupasorozatot és a Szlovák-Magyar Kupát is.

2010-ben a szlovák OKR KTM Team támogatta. Sokat edzett, hogy megvédhesse MX1-es címét Magyarországon, és hogy külföldön újabb sikereket érhessen el az MX2-es kategóriában. A szezonkezdés előtt nem sokkal a lapockáját és egy csigolyáját is eltörte egy motoros edzésen, ami miatt az év első felében rosszabbul teljesített. Mire a szezon második felében újra csúcsformába lendült, a magyar bajnoki címet már nem tudta megszerezni, így az évet a második helyen zárta az MX1-esek között.

2011-ben bemutatkozott a motokrossz-világbajnokságon

2011-ben az OXXO színeiben versenyzett a magyar bajnokságban, és nekik köszönhetően mutatkozott be a motokrossz-világbajnokságon. 2012-re azonban egy jobb ajánlatot kapott Horváth Lajostól, a HTS Team tulajdonosától, így a Buksa/Ados KTM Team mellett a HTS Team kötelékét erősítette ez évtől. Ebben az évben a magyar MX2-es bajnoki cím elnyerését tűzte ki célul. Három pole pozíció, kilenc futamgyőzelem, négy összetett győzelem és öt dobogós helyezéssel védte meg titulusát, ami már a hatodik magyar bajnoki címét jelentette, mivel az előző évben az OXXO színeiben is ő lett az MX2-es magyar bajnok.

2013-ban a újra magyar MX2-es bajnok, négy pole pozíciót, kilenc futamgyőzelmet, öt összetett győzelmet és hat dobogós helyezést szerzett a 6 fordulós bajnoki kiírásban. A hetedik magyar bajnoki címét a számára hazai pályának tekinthető nagykanizsai bajnokságon szerezte meg.

2016-ban a magyar bajnokság második versenyén Esztergomban részleges térdszalag-szakadást szenvedett, valamint gerincsérve is lett, de még sérülten is tovább versenyzett. Az ADAC MX Mastersen három fordulón indult el és kettőt fejezett be, mindkettőt a 16. helyen (Fürstlich Drehnában és Möggersben). Négy pole pozíciót, hét futamgyőzelmet, négy összetett győzelmet és öt dobogós helyezést szerezve az MX1-es kategória magyar bajnoka lett, ami a kilencedik hazai titulusát jelentette a pályafutásában.

A 2017-es és 2018-as években a nemzetközi versenyek kerültek nála előtérbe, a magyar bajnokságon már csak néhány versenyt vállalt. Bár teljes szezont egyik évben sem tudott teljesíteni az ADAC MX Mastersen, sikerült kiemelkedően szerepelnie pár versenyen: 2017-ben dobogóra állhatott Jauerben, 2018-ban pedig a möggersi versenyen lett győztes. Németh Kornél után ő lett a második magyar motoros, akinek sikerült ez a bravúr, a HTS Team pedig magyar székhelyű csapatként első ízben állhatott a királykategória dobogójának legmagasabb fokára.

Tízszeres magyar, kétszeres cseh bajnok

A magyar bajnokság valamennyi utánpótlás és felnőtt kategóriájában szerzett bajnoki címet, egyéniben és csapatban egyaránt, összesen tizenötöt. Nemzetközi mezőnyben is kiemelkedő eredményei vannak: 2007-ben osztrák junior bajnok lett, 2011-ben világbajnoki pontokat szerzett, 2014-ben dobogóra állhatott az Európa-bajnokság Olasz Nagydíján, 2017-ben pedig Csehország MX2-es bajnoka lett. 2018-ban második magyar versenyzőként nyert versenyt az ADAC MX Masters sorozat királykategóriájában, valamint az osztrák, a szlovák, a cseh és a magyar bajnokság legnívósabb kategóriájában is felállhatott a dobogó legmagasabb fokára.