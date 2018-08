Pár korty híján úgy világcsúcsot állítottak fel sörmérföldön

Egy rövid ideig úgy tűnt, hogy megdőlt a sörmérföld világcsúcsa. Corey Bellemore 4 perc 24 másodperc alatt nyomott le négy kört az atlétikai pályén és egy-egy sört minden kör elején. Később kiderült, Bellemore nem ivott eleget.

A sörmérföld öncélú hülyéskedésként indult, de az utóbbi években már rátelepedett egy cég a mókára, és hivatalos versenysorozatot is működtetnek. Hétvégén a szakág (?) világbajnokságát, a Beer Mile World Classicot rendezték.

A szabályok egyszerűek, a rajtvonalnál minden indulónak meg kell innia egy doboz vagy üveg sört, majd még hármat a többi kör kezdetén (egy tíz méter hosszú zóna van erre kijelölve az ivásra). A söröknek legalább 355 milliliteresnek, tehát bő három és fél deciseknek kell lenniük, legalább ötszázalékos alkoholtartalommal. Két sörözés között pedig úgy kell futni, mint egy őrült.

Elhányni elhányhatja magát bárki, de nem érdemes, mert egy büntetőkörrel jár, ami még egy klasszis futónak is egy perc legalább.

Pár évvel ezelőtt öt perc alá sem sokan kerültek be, a rekord azóta rohamosan javul, a legjobb sörözős futó, Bellemore már 4:33-at is tud. A hétvégén 4:24-gyel nyerte a vancouveri versenyt, de az utólagos ellenőrzés után megfosztották a győzelemtől. A rendezők már azt is nézik, mennyire akkurátusan isznak a versenyzők, a négy sörből maximum 1,2 decit hagyhatnak a dobozokban. Bellemore ezen a határon esett át. Rajta kívül még három másik top 10-es időt elérő résztvevőt is kizártak a túl sok maradék miatt.

A győztes így egy brit futó, Dale Clutterbuck lett 4:50-es idővel.