Hogyan bakizhattak bele ekkorát egy tök jó ötletbe?

Ayrton Senna halálának 25. évfordulója alkalmából tartanak Forma-1-es Senna-fesztivált Sao Paulóban, a legenda szülővárosában november 9-én. Az egy héttel későbbi Brazil Nagydíjat is felvezetik vele, lesz F1-parádé modern Forma-1-es kocsikkal, Mercedesekkel, Renault-kkal, lesznek sztárok, mint Emerson Fittipaldi, és ott lesz Felipe Massa is, aki Senna klasszikus autóit vezetheti.

Az eseményt az F1-főszponzor sörmárka támogatja, és csináltak is egy klassz promóposztert az eventnek:

Elsőre az tűnik fel, hogy miért nem a piros-fehér McLarenben van rajta Senna? A fekete Lotus-Renault is klasszik persze, de csak a McLarennel lett háromszoros világbajnok és az a legenda, akire örökre emlékezni fogunk. Ennek oka talán a promóciós partner sörgyár lehet, jelenleg ugyanis a McLarennek egy másik sörmárkával van futó szerződése, annak logója ott is van az idei kocsijaikon.

Lotusszal is klassz persze, vélhetjük első blikkre, másodikra viszont már feltűnik egy olyan baki, ami kissé kínos: az autó rajtszáma. A poszteren a 11-esben ül Senna, miközben ő a 12-essel versenyzett.

Senna és De Angelis

A 11-essel Elio De Angelis indult 1985-ben végig, majd 1986 májusáig, a monacói futamig. De Angelis Monaco után egy teszten bukott, a kocsi kigyulladt, a versenyző meghalt füstmérgezésben.

Senna új csapattársat kapott, az angol Johnny Dumfriest, ő vezette a továbbiakban a 11-es Lotus-Renault-t.

Hogyan került akkor Senna mégis a 11-esbe? Ne próbáljuk megfejteni, csak értelmetlen fotosoppolásra gyanakodhatnánk. Vagy ha netalán Senna tényleg ment is a 11-essel valamikor, és készült egy ilyen kép róla, teljesen értelmetlen ebben a poszterre tenni, miközben az állandó, milliószor kattintott száma a 12-es volt.

Ráadásul Senna kötődhetett is a 12-eshez: a két fekete lotusos éve, 1985 és 86 után a sárga Lotus-Hondán is a 12-es szerepelt 1987-ben, sőt, első világbajnokságát is a 12-essel nyerte a McLaren-Hondában, 88-ban.

A hiba biztosan fel fog tűnni, van még idő javítani a fesztiválig.