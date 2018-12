Borzalmasan nagyot bukott a szlovén síző

Dressen a Beaver Creek-i világkupán bukott, a közvetítésbe is hallatszott a jajgatása.

A bormiói lesiklóvilágkupa sem ért véget súlyos bukás nélkül, a mezőny második részében induló Klemen Kosi repült ki a pályáról és bontotta le a védőhálót is.

A Stelvio lejtőjét az egyik legnehezebb és legtechnikásabb pályának tartják a világkupában, a legjobb sízőknek is meg kell küzdenie vele. A pénteki futamon a legtöbb versenyző elég biztonságosan lejött, Kjetil Jansrud egy hibája után nem kockáztatott, ő inkább feladta, amikor látta, hogy veszélybe került, és Martin Cater bukott közvetlenül a célkapu előtt.

A 35-ös rajtszámmal induló, tehát lesiklásban a gyengébbek közé tartozó Kosi is csak néhány másodpercre volt attól, hogy célba érjen. Az egyik íven azonban nem tudta uralni a léceit, kicsúsztak aló, és bőven 100 kilométer per órás tempóval kirepült a pályáról, közben egy bucka is megdobta. A lábai akadtak bele a védőhálóba, majd miután megállt, mozdulatlanul feküdt a földön, valószínűleg agyrázkódást szenvedett. A szlovén sízőt mentőhelikopterrel vitték kórházba.

A bormiói világkupán az olaszok kettős győzelmet arattak, Dominik Paris volt a leggyorsabb, 36 századdal előzte meg Christoph Innerhofert, a harmadik a svájci Beat Feuz lett 52 százados hátránnyal.

Két héttel korábban is volt egy nagy bukás a világkupán, Val Gardénán Marc Gisin sérült meg.