Rövidpályás gyorskorcsolya: máris itt az újabb arany, Liu Shaolin Sándor duplázott

Szombaton sorban a 26. világkupa-állomáson született magyar érem a rövidpályás gyorskorcsolyázók sorozatában azzal, hogy Liu Shaolin Sándor győzött az 500 méteres döntőben. A magyar klasszis most még erre is rá tudott tromfolni, szombati győzelme után ugyanis vasárnap is nyert a sprinttávon.

A Nemzeti Sport cikke szerint korábban még sosem fordult elő, hogy magyar rövidpályás gyorskorcsolyázó egy világkupa-versenyen mindkét napon megnyerje ugyanazt a távot.

Erre egyébként azért volt lehetősége Liu Shaolinnak, mert a sorozat minden állomásán van egy táv, amit kétszer rendeznek meg, ez pedig Sanghajban az 500 méter volt. Ezúttal a második helyen a dél-koreai Li Dzsun Szeo, a harmadikon pedig a kanadai Steven Dubois végzett.

Az 1000 méteres távon a váltóval szintén olimpiai bajnok Liu Shaoang testvéréhez hasonlóan gond nélkül menetelt a döntőig. Az ötfős fináléban sokáig a negyedik helyen korcsolyázott, aztán a hajrában előbb a szintén ötkarikás aranyérmes és nyáron a magyar csapattal készülő orosz Szemjon Jelisztratovot, majd a dél-koreai Park Dzsi Vont előzte meg, az élen korcsolyázó kínai Hant viszont már nem tudta maga mögé utasítani, így második lett.

A vk-címvédő és világcsúcstartó 5000 méteres férfi váltó Liu Shaolin, Liu Shaoang, Oláh, Krueger összeállításban a táv kétharmadáig többnyire a második helyen korcsolyázott, aztán visszacsúszott a harmadik helyre. A végén Liu Shaoang visszaelőzte dél-koreai riválisát, de az oroszok befejező versenyzőjét már nem tudta utolérni. A magyar négyes a vk-pontversenyben egy pozíciót javítva immár harmadik. A 3000 méteres női váltóversenyt a vk-éllovas Kanada nyerte, a magyarokat a szombati elődöntőben kizárták.