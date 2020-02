Huszonnyolc éves sorozatot tört meg Thomas Dressen az alpesisí-világkupán

Thomas Dressen nyerte szombaton a férfi alpesi sízők világkupa-sorozatának szombati lesikló versenyét Garmisch-Partenkirchenben, így az állomáson huszonnyolc évi szünet után avattak ismét német győztest hazai pályán – írja az MTI.

Dressen másodjára tudott győzni lesiklásban az idei világkupa-sorozatban, előzőleg a kanadai Lake Louise-ban végzett az első helyen. A mostani versenyen magabiztosan, 0,16 másodperces előnnyel verte a második helyre befutó norvég Aleksander Aamodt Kildét, aki egy századmásodperccel bizonyult jobbnak a harmadikként végző francia Johan Clarey-nél.

A verseny végén egyébként másért is lehetett ünnepelni, most állt ugyanis utoljára rajthoz a 2016-ban és 2017-ben bajnok olasz Peter Fill. Az egykori bajnok a 31. helyen végzett, de a célba érés után így is egy emberként tapsolta meg mindenki, honfitársai pedig győzteseket megszégyenítő mennyiségű pezsgőt locsoltak rá.

A szakági világkupán hét verseny után a svájci Beat Feuz vezet, a második helyen az olasz Dominik Paris, a harmadikon pedig a norvég Aleksander Aamodt Kilde áll. Az összetett vk-ban huszonhat verseny után a norvág Henrik Kristoffersen áll az első helyen, mögötte pedig Aamodt Kilde és a francia Alexis Pinturault vannak még ott az első háromban.