Eddigi legnagyobb győzelmét aratta Fucsovics Márton, aki az Australian Openen nagyszerű játékkal 6:4, 7:6, 4:6, 6:2-re legyőzte a világranglista 13. Sam Querrey-t, aki egy ideig az elsőszámú amerikai teniszező volt. A világranglista 80. magyar ezzel már a harmadik körben van az év első Grand Slamjén.

Végig a szép tenyeres nyerőket ütő Fucsovics volt a jobb az alapvonalról és a hosszabb labdamenetekben, emellett pedig azt is jól használta ki, amikor kétméteres ellenfelének nem jöttek az első szervái. Az is sokat számított, hogy összességében energikusabb maradt a 2 óra 43 perces meccs végére már 36 fokos melbourne-i hőségben.

Az első szett elején Querrey könnyebben nyerte a szerváit, de aztán a végig hangosan szurkoló magyar nézők biztatása mellett 3:2-nél Fucsovics is semmire hozta az adogatását. Utána bréklabdához jutott, és elvette az amerikai szerváját. A bréket megerősítő Fucsovics dominált az alapvonalról, jól mozgatta Querrey-t, akinek valamivel több nyerője volt ugyan, de sokkal többet rontott. A szettlabdánál a stabilabb Fucsovics egy pazar első szervával fejezte be, Querrey már nem tudta pályára tenni.

Fucsovics vitte tovább a lendületét, és rögtön kínálkoztak is bréklehetőségek a második játszma elején, de ezeket végül hárította Querrey. A következő gémben már Fucsovicson volt a nyomás, nem jöttek mindig a jó szervái, a negyedik bréklabdát pedig már kiütötte. Az amerikai nagy szervákkal pillanatok alatt semmire hozta a saját adogatását, és 3:0-ra vezetett. Habár a következő szervájánál Querrey megint hibázgatott, de végül két ásszal lezárta a gémet.

Újabb nehéz adogatójáték következett Fucsovicsnak. 0-30-nál kettős hibát ütött, így lett három bréklabdája Querrey-nek, ráadásul nem jöttek a magyar teniszező első szervái. Fucsovics azonban jó második adogatásokkal, tenyeres nyerővel hárította a bréklabdákat, egy negyediknél pedig ászt húzott elő, így megfordította a játékot. Mindketten hoztak két könnyű adogatójátékot, mielőtt 5:3-nál Querrey a szettért szerválhatott.

Bizonytalanul kezdett, Fucsovics pedig letámadta a második szervákat. Két bréklabdához jutott, és sikerült is visszajönnie. A szett végjátékában még egy látványos láb közötti ütés is visszaadhatatlanul esett pályára Fucsovicstól, aki a tie breaket is jól kezdte. Megint lecsapott Querrey második szervájára, 5-2-re is vezetett. Az amerikai fokozta a nyomást, és sikerült is visszajönnie. Egy szettlabdát hárított, de aztán kettős hibával újabb esélyt adott Fucsovicsnak, aki 8-6-ra hozta is a rövidítést.

A kétszettes vezetés birtokában a harmadik játszma nem indult jól Fucsovicsnak, akit a nap is megzavarhatott az első adogatójátékánál, amit semmire vett el a beleerősítő Querrey. 2:1-nél négy bréklehetősége is volt Fucsovicsnak, de az amerikai végül jó szervákkal megfordította a játékot, és 3:1-re vezetett. Miközben Querrey adogatásai érezhetően feljavultak, Fucsovicsnál több lett a rontás, ennek ellenére megfordított egy nyolcperces adogatójátékot, amiben két kettős hibát is ütött. A második szettel ellentétben azonban visszajönni ezúttal nem tudott, Querrey 40 perc alatt lezárta a játszmát.

A negyedik szett elején Fucsovics nagyon biztosan tartotta az adogatását, és tudott ő is ászokkal válaszolni Querrey szerváira (végül az amerikai 19, Fucsovics 14 ásszal zárt). 2:1-nél úgy tűnt, hogy Querrey-t kezdi megfogni a hőség, míg Fucsovics sokkal jobban mozgott, és nagyon akart. Sorra jöttek a bréklabdák Querrey adogatásánál, és az ötödiket végül már ki is használta a magyar játékos, aki gyorsan semmire erősítette meg a bréket.

Az amerikai még megpróbált többször előrejönni a hálóhoz, felemás sikerrel. Az öt ütésnél hosszabb labdameneteket pedig rendre Fucsovics nyerte. 5:2 után ostromolta a sokat hibázó Querrey adogatását. Két meccslabdát még hárítani tudott az amerikai, de a harmadikat már hálóba ütötte. Összességében egyaránt 42 nyerőt ütöttek, de Querrey 54 rontásával szemben Fucsovics csak 25-ször hibázott, és több bréklabdát tudott kihasználni.

A tavaly a Davis Kupában is hatalmasat játszó, és a ranglistán is egyre előre lépdelő Fucsovics Márton először jutott főtáblára az AusOpenen, ahol az első Grand Slam főtáblás győzelme után rögtön megvan a második is, ráadásul komoly ellenfél ellen. Querrey tavaly egy év alatt javított 27 helyet és került a top10 közelébe a legjobbak közé a világranglistán. 2017-ben az Australian Openen a harmadik körben fejezte be, de elődöntős volt Wimbledonban és negyeddöntős a US Openen. Pályafutása során tíz ATP-tornát nyert, ebből kettőt tavaly.

Az AusOpenre a múlt héten a canberrai challenger-torna döntőjével hangoló Fucsovics ellenfele a harmadik körben nem egy újabb kiemelt, hanem az esélyesebb Lukas Lackót legyőző Nicolas Kicker, a világranglistán 96. argentin lesz a címvédő Roger Federer negyedében.