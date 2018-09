Oszaka hatalmasat játszott, Williams a székbíróval vitázott a US Open-döntőben

Egy egészen drámaian alakuló meccsen győzte le Oszaka Naomi 6:2, 6:4-re Serena Williamset a US Open női döntőjében. A még csak 20 éves japán óriásit játszott élete első Grand Slam-fináléjában, viszont a meccs legalább ennyire a feldúlt Williams és a székbíró vitájáról marad emlékezetes, a végül a könnyeivel küzdő amerikait háromszor is figyelmeztették.

A japán nagyon bátran és pontosan kezdte a meccset, miközben Williams ugyan jobban játszott, mint az Angelique Kerber ellen elveszített wimbledoni döntőjében, de a több nyerő mellé sokat is hibázott, és nem jöttek jó százalékban az első adogatásai.

Oszaka rögtön el tudta venni az amerikai második szervagémjét, aztán pedig magabiztosan, a végén egy ásszal befejezve erősítette meg az előnyét. Williams duplabrékhátrányban megpróbált erősíteni, agresszívebb lett fogadóként, és eljutott ő is bréklabdákig, de hibázott, Oszaka pedig jó szervákkal megfordította a gémet. A japán a szett végén is nagyon koncentrált maradt, gond nélkül kiszerválta a játszmát.

A második játszma elején kezdődött a konfliktus, ami végül a meccs egészére is rányomta a bélyegét. Oszaka első adogatógémjénél Williams edzője, Patrick Mouratoglou valamit mutatott a kezével, mintha azt sürgetné, hogy menjen előrébb az amerikai. A székbírónak ez feltűnt, és coaching – a nőknél a kisebb tornákon akár le is lehet hívni segíteni az edzőt meccs közben, de a Grand Slameken bármilyen hasonló, akár titkos kommunikáció tilos – miatt figyelmeztette az amerikait.

Williams azt mondta, ő annyit látott, hogy az edzője felemelt hüvelykujjal biztatta, ezért

rettentő igazságtalannak érezte a döntést, aminek hangot is adott, és ez a mozzanat innentől nagyon benne maradt.

Megint bréklabdához jutott Oszaka, de ezúttal hárítani tudta Williams, és a következő gémben újra eljutott ő is bréklehetőségig. A negyediknél már hosszúra ütött egy fonákot a japán, így Williams előnybe került. Nem volt azonban rendben fejben, a következő gémben két kettős hibát is ütött, visszaadta a bréket, és dühösen összetörte az ütőjét.

Ezért egy újabb figyelmeztetést kapott a székbírótól, ami így már büntetőponttal is együtt járt, vagyis rögtön 15-0-ről indult Oszaka következő adogatása. Williams ezt látva dühösen odament a játékvezetőhöz. „Bocsánatkéréssel tartozik! Soha életemben nem csaltam" – mondta, és azt magyarázta, hogy inkább veszítene, de akkor sem csalna. Oszaka ezek után pillanatok alatt semmire hozta a szerváját, így ismét Williams következett.

A japán megint eljutott bréklabdáig, amit kihasználva szett és brékelőnybe került. Williams nem tudott lehiggadni, és feldúltan megint a székbíróval vitatkozott:

„Maga egy hazug. Soha többet nem vezeti a meccsemet. Mikor kér bocsánatot? Maga egy tolvaj, elvett tőlem egy pontot."

A székbírótól erre egy harmadik figyelmeztetést is kapott szóbeli sértegetés miatt, ami azt jelentette, hogy akár le is léptethették volna az amerikait. Williams lehívta a supervisort is, akinek azt magyarázta, hogy ezt nem tehetik vele, és sok férfi játékos vitatkozik hevesen a székbírókkal, őket mégsem figyelmeztetik. A vége az lett, hogy elvettek tőle egy játékot, vagyis Oszakának nem kellett adogatnia, 5:3-mal megint Williams következett, ilyen körülmények között kellett a meccsben maradásért szerválnia.

Látszott, hogy ebben a vitában az Arthur Ashe stadion mind a 23 ezer nézője Williams mellett áll, és a könnyeivel küszködő amerikai nagyon fel is szívta magát, semmire hozta az adogatását. Azonban a rajta kívülálló okok miatt zajló dráma nem zavarta meg Oszakát, rettentő koncentrált tudott maradni a másik oldalon, és megingás nélkül kiszerválta a döntőt.

Williams a bírónak még szigorú arccal mutatott oda a végén, de mosolyogva ment oda Oszakához, és gratulált a végig nagyszerűen játszó ellenfelének. 20 évesen Oszaka történelmet írt, ő az első japán teniszező, aki Grand Slamet tudott nyerni – de nem lehetett teljes az öröme, mert a közönség a díjátadónál elsősorban Williams mellett kiállva fütyülni kezdett. Erre Oszaka is elsírta magát, de Williams gyorsan megvigasztalta, és jelezve, hogy nem róla szól a díjátadó, arra kérte a közönséget, hogy ünnepeljék a győztest.

Az rögtön látszott, hogy az egész helyzetről sok szó lesz még, voltak olyan játékosok, akik Williams mellett álltak ki, más teniszszakértők szerint viszont a történtekért a szabályok szerint figyelmeztetéseket kellett kapnia.

Mouratoglou azt mondta a meccs után, hogy amit csinált, az megfelelt a coachingnak, de ilyeneket minden edző csinál, szerinte pedig nem jó, hogy a mérkőzésvezetők ennyire bele tudnak avatkozni egy meccsbe. Williams viszont a sajtótájékoztatóján azt mondta, nem érti, miről beszélt az edzője, hiszen nincsenek titkos jelzéseik. Nagyon határozottan leszögezte, hogy szerinte nem volt szó coachingról.