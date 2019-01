A negyedik kiemelt Oszaka Naomi egy fordulatos mérkőzésen 7:6, 5:7, 6:4-re legyőzte a nyolcadik kiemelt Petra Kvitovát, és megnyerte az Australian Open női döntőjét. A 21 éves japán a US Open után tudta megnyerni a következő Grand Slamet is, és a győzelmével átveszi a világelsőséget.

Oszaka sokáig nagyon koncentráltan játszott, de aztán a második szett végén megremegett, benne maradt, hogy milyen közel volt már a győzelemhez. A nyert helyzetből elbukott játszma után azonban összeszedte magát, és nagy mentális erőt felmutatva nem hagyta kicsúszni a kezéből a döntőt.

Az elején a japán fiatal nehezen tudta kezelni Kvitova balkezes szerváit, miközben a saját második adogatásai mögött bajban volt. 2:2-nél Kvitova jutott először bréklabdákhoz, de sikerült megfordítania Oszakának a játékot. A korábban kétszeres GS-bajnok cseh teniszező is hárított bréklabdát, aztán megint neki volt három lehetősége Oszaka szervájánál, de többször is hibázott, megint tartotta magát a japán.

Néhány magabiztosan hozott szervagém következett, gyors pontokkal. Egyébként is alig volt öt ütésnél hosszabb labdamenet, habár 5:5-nél már megdolgozták egymást egy 18 ütéses, három hálón megpattanó labdát is hozó pontban. Kvitovának két szettlabdát is hárítania kellett, de kiharcolta a tie breaket. Ott viszont Oszaka tökéletesen játszott, szép fonák egyenes nyerőt ütött, jól szervált, míg Kvitova bizonytalankodott: 7-2 lett a vége.

A második játszma elején Kvitova tartotta magát egy szorosabb adogatójátékban, aztán kihasználta, hogy Oszaka játéka kicsit leült. Egy újabb bréklabdát még hárított a japán, de aztán a hetediknél egy lassú második szervát le tudott támadni Kvitova, előnybe került. Azonban így sem tudott dominálni a saját szervájánál, kettős hibával is esélyt adott Oszakának, aki visszajött.

A japán teniszező fokozni tudta a nyomást, 0-40-ről lebrékelte megint Kvitovát, és a következő adogatásánál 0-30 után nagyon magabiztosan nyert négy pontot egymás után. 5:3-nál Kvitovának a meccsben maradásért kellett adogatnia, és Oszaka rettentő közel került a győzelemhez, három mérkőzéslabdája is volt.

Innen azonban hirtelen újabb fordulat jött: Kvitova nagy játékkal hárította mind a három meccslabdát, fordított a gémben, és ezzel nagy nyomás alá került Oszaka, akinek ki kellett volna szerválnia a döntőt. Kvitova támadta a második szervákat, a japán pedig nem találta a játékát, 15-40 után pedig el is bukta az adogatását. 6:5-nél már Oszakának kellett a szettben maradásért adogatnia, aminek az elején két hálón megpattanó labda is neki kedvezőtlenül jött ki. Újabb rontással már 0-40 volt, és végül teljesen szétesve, kettős hibával bukta el a játszmát.

Oszaka törölközővel a fején ment ki a pihenő alatt a mosdóba, miután Kvitovának 3:5-ről sikerült megnyernie a szettet, és kiharcolnia a döntő játszmát. Annak az elején Kvitova magabiztosnak tűnt, de nem tudta igazán kihasználni a helyzeti előnyét. Oszaka rendezte a sorait, 1:1 után újra bréklabdához jutott a cseh szervájánál, és egy fonák nyerővel meg is csinálta.

Voltak még hibák Oszakánál, de megerősítette az előnyét, és jó szervákat tudott előhúzni Kvitova bréklehetőségénél. 4:2-nél a cseh még óriási játékkal fordított 0-40-ről, de Oszaka volt fölényben a harmadik játszmában. A meccsért szerválva ezúttal az új labdákkal magabiztos volt, lezárta a döntőt.

Kvitova is nagyot menetelt az AusOpenen, azután jutott újra döntőbe a 2011-ben és 2014-ben wimbledoni bajnok cseh, hogy a kezét a saját otthonában sebesítette meg késsel egy rabló 2016-ban, ami után félő volt, hogy akár egész karrierje veszélybe kerülhet.

A győzelmével viszont Oszaka hosszú idő után az első, aki az első GS-győzelme után rögtön duplázni is tudott. Ez utoljára Jennifer Capriatinak sikerült 2001-ben. Nem mellesleg pedig az elmúlt kilenc Grand Slam győztesei közül ő tudott egyedül kettőt is behúzni.

Ő volt az első japán teniszező, aki Grand Slamet tudott nyerni, most pedig az első világelső lett, miközben egy éve még 72. volt a világranglistán.

A győzelme utáni beszédében a láthatóan zavarban levő Oszaka azt mondta, hogy a nyilvános beszéd nem tartozik az erősségei közé, úgyhogy csak azt reméli, hogy sikerült valahogy túlesnie rajta. Kvitovához fordulva elmondta, hogy mindig is szeretett volna játszani ellene, és fantasztikus játékosnak tartja, majd köszönetet mondott a melegben is kitartó közönségnek, az önkénteseknek és csapatának, végül azzal zárt, hogy bár készült jegyzetekkel a beszédre, de elfelejtette, mit akart még mondani.

A súlyos sérülésből visszatérő Petra Kvitova elérzékenyülve állt a mikrofon mögé, kiemelve, hogy amikor megvágták a kezét, nem volt benne biztos, hogy valaha újra ütőt foghat-e.

Eredmény, női döntő: Oszaka (4.) - Kvitova (8.) 7:6, 5:7, 6:4