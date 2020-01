Djokovic ellen elfogyott Federer, a szerb döntős az AusOpenen

A világranglista-2. Novak Djokovic 7:6, 6:4, 6:3-ra, 2 óra 18 perc alatt legyőzte az elődöntőben a harmadik kiemelt Roger Federert, és ezzel bejutott az Australian Open vasárnapi döntőjébe. Ott az új rekordot jelentő nyolcadik AusOpen-győzelméért játszik majd.

A mérkőzés előtt is Djokovic volt az esélyesebb, a hétszeres bajnok az első fordulóban vesztett egyáltalán szettet, azóta nagyon simán menetelt előre. Federer pedig sérüléssel is küzdve nyerte meg hét meccslabdáról, döntő szettben a negyeddöntőt Tennys Sandgran ellen, ezért kérdés volt, hogy milyen formában tud kiállni az elődöntőben. Az első szett elején ez nem érződött rajta, és ezzel meg is tudta lepni Djokovicot, aki azonban így is behúzta az első játszmát, onnantól pedig már irányítani tudott, és biztos kézzel fejezte be a meccset.

Az első szett elején Federer egy hétperces, nehéz játékban hozta 15-40-ről az adogatását, majd pedig jól fogadott, és brékelőnybe került. Habár Djokovic rögtön visszajött, de aztán megint elveszítette a szerváját. Miközben Federer könnyedén teniszezett, a szerb nem igazán találta a jó játékát, és főleg adogatóként nyerte nagyon rossz százalékban a pontokat még első szervák mögött is.

Federertől egymás után jöttek a nyerők, és jó esélye volt a dupla brékelőnyre is. 4:1-nél három bréklabdája volt, de ezeket hárította Djokovic, rontott Federer, így a szerb először nyerte a meccsen az adogatását. A svájci semmire hozta a szerváját, és ezen a ponton még 20 nyerő volt Federernél, 9 rontás mellé, Djokovicnál 3-9 volt ez az arány.

Aztán viszont a szettért adogatva kettős hibával nyitott Federer. Egymás után rontott, és Djokovic visszajött, a hosszabb labdamenetekben egyértelműen ő volt a jobb. Djokovic kiegyenlített, miközben sok lett a ki nem kényszerített hiba a svájcinál. Tie breakben dőlt el az első szett: Federer rontott bele az első labdamenetbe, és utána is mindössze egy pontot tudott nyerni. Federer szép rövidítésére egy óriási visszaejtés után Djokovic a magasba emelte az öklét.

A második szett előtt Federer kiment az öltözőbe, kivette az orvosi szünetet. Korábban a háta felé mutatott. Miután visszajött, Djokovic könnyedén hozta a második szett elején a szerváját, és innentől nagyon stabil is volt adogatóként. Federer kikért egy challenge-et, de Djokovic tenyerese a vonalon pattant, két bréklabdához jutott. Ezeket jó szervákkal hárította, megfordította a gémet Federer. A svájci siettette a pontokat, az öt ütésnél hosszabb labdamenetek egyértelműen Djokovicnak kedveztek.

Leginkább az volt a kérdés, hogy tudja-e a svájci tartani a szerváit. Szerva-röptével próbálkozott, de kettős hiba is becsúszott 3:2-nél. Bréklabdáról sikerült megfordítania a gémet Federernek. Djokovic dühösen ütötte messzire a labdát. Federer fogadóként is agresszívebb próbált lenni, de ezzel sem tudott sokkal több pontot nyerni. 5:4-nél volt esélye lezárni az adogatását Federernek, de nem sikerült, aztán pedig Djokovic jutott szettlabdához. Egy elütéssel behúzta a játszmát.

A harmadik szett elején is nagyon biztosan adogatott Djokovic. Federer jobban próbálta variálni a játékot, több fogadópontja volt, de igazi esélye nem. 3:2-nél 40-15 után lett egyenlő, Djokovic nyomta le a pályáról Federert, bréklabdához jutott. Annál a pontnál is a szerb irányított, bevágta a nyerőt, és a harmadik játszmában is előnybe került. Federer a szerb következő szervájánál is próbálkozott, agresszívebb volt, felment a hálóhoz. 0-30-cal indult a gém, de aztán három pontot nyert zsinórban Djokovic, jó szervákkal megerősítette az előnyét.

5:2-nél már a meccsben maradásért kellett küzdenie Federernek. Jól indult az adogatása, aztán hiába vágott be két jó returnt Djokovic, bréklabdához nem jutott. A döntőért szerválva Djokovic két ásszal nyitott. Federer szépen nyitott szögeket és gyorsított meg fonákot, aztán bevágott egy tenyeres nyerőt. Djokovic viszont egy jó szerva után a hálóhoz felérkezve meccslabdához jutott, Federer utolsó labdája pedig elakadt a hálóban.

Djokovic a döntőben az új rekordot jelentő, nyolcadik Australian Openjéért játszhat. Az ellenfele majd a pénteki elődöntő győztese lesz, ott Dominic Thiem és Alexander Zverev csap össze egymással.

Eredmény: Elődöntő: Djokovic (2. , szerb) - Federer (3., svájci) 7:6, 6:4, 6:3

