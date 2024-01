Novak Djokovics tovább írja a történelmet, kettő lépésre 25. Grand Slam-trófeájától

A címvédő, Melbourne-ben 2019 óta veretlen világelső 3 óra 45 perces csatában állította meg a negyeddöntőben a 12. kiemelt Taylor Fritzet. Novak Djokovics pénteken Jannik Sinner és Andrej Rubljov párbajának a győztesével találkozik a döntőbe jutásért. Az olasz és az orosz összecsapása könnyen az éjszakába nyúlhat, mert a szervezők nem tanultak a korábbi hibákból.

Az Australian Open 10. napján már az elődöntőért játszottak a Rod Laver Arénában. Visszatért a nyár Melbourne-be (30 fok), bár az előrejelzés szerint ez csak átmeneti állapot, az idén biztos nem kell alkalmazni az extrémhőség-szabályt. Az első férfi egyes negyeddöntőt úgy írták ki a centerre, hogy nem kezdődhet délután 2 óra 30 perc előtt. Ettől azonban nem kellett tartani, mert Coco Gauff és Marta Kosztyuk több mint három órán át küzdött egymással és a belső démonokkal.

Fotó: Getty Images Coco Gauff

A 4. kiemelt, 19 éves amerikai még nem kapott ki 2024-ben, Melbourne előtt Aucklandben nyerte pályafutása hetedik WTA-serlegét. Az ukrán lány 2017-ben együtt ünnepelte a juniorbajnoki címét Piros Zsomborral, de azóta ő már a felnőtteknél is komoly tényező. Az idei Australian Open egyik újítása, hogy a szurkolókat nem csak akkor engedik ki és be, amikor a játékosok leülnek pihenni, minden gém után lehet mozogni. A játékosok megszokták, és nem annyira zavaró, mint amennyire segíti a nézőket. Látványos labdamenetek, rengeteg hiba és sok fordulat (az első szettet az ukrán bukta 5:1-ről, a másodikban az amerikai vesztett 5:3-ról) egyaránt jellemezte Gauff és Kosztyuk összecsapását.

Az amerikai ütött 193 km/órás szervát (az edzője, Brad Gilbert megkérte Andy Roddickot, hogy foglalkozzon az adogatásával a felkészülési időszakban), de kilenc kettős hibát is, és ketten együtt összesen 107 ki nem kényszerített hibát produkáltak.

A döntő játszmában elég gyorsan 5:0 lett a tavalyi US Open-bajnoknak, és onnan már nem tudott visszajönni a meccsbe az ukrán (7:6, 6:7, 6:2). Kettő zárójeles megjegyzés, mielőtt Novak Djokovicsra és a rekordjaira koncentrálunk. A német Davis-kupa-csapatnak még négy tagja Melbourne-ben van: hárman a párosban jutottak negyeddöntőbe, míg Alexander Zverev az egyéniben játszik szerdán a négy közé kerülésért. Nem kellett volna sok, hogy Fucsovics Márton és Marozsán Fábián is még versenyben legyen, az őket a 2. fordulóban búcsúztató szlovák–kínai kettős már elődöntős.

Novak Djokovics úgy készülhetett a Taylor Fritz elleni negyeddöntős mérkőzésére, hogy három megnyert találkozóra van a 11. AO-diadalától és a 25. GS-serlegétől – újabb elképesztő rekordok. Tavaly szeptemberben, a US Openen is a negyeddöntőben találkoztak, és a szerb nagyon simán győzött (6:1, 6:4, 6:4). Fritz a korábbi nyolc mérkőzésükön egyszer nyert játszmát, az is egy külön történet. Három éve itt, Melbourne-ben a 32 között léptek pályára, és két viszonylag sima szett (7:6, 6:4) után, váratlanul minden megváltozott.

A világelső egy sérüléstől szenvedett, és nagyon korlátozottan tudott teniszezni. Mindenki azt találgatta, mikor adja fel a kilátástalan küzdelmet. Fritz 6:3, 6:4-gyel egyenlített, és semmi nem utalt arra, hogy Djokovics feltámadhat. A döntő játszmában megtörtént a csoda, kezdtek hatni a fájdalomcsillapítók, és az amerikai sem hitt eléggé a sikerében. A szigorú Covid-szabályok miatt a szurkolóknak el kellett hagyniuk az arénát 11 óra 30 perckor, a 4. játszma közepén, ami miatt tíz percig állt a játék, és az idő múlása a szerbnek segített, be is húzta az ötödik szettet. A mérkőzés után maga sem tudta, hogy képes lesz-e pályára lépni a következő fordulóban Milos Raonic ellen.

A többi már történelem, dacolva a folyamatos fájdalommal, a hasizomhúzódással akkor nyerte meg kilencedszer a Norman Brookes kupát. Döbbenetes, hány csúcsot tart Novak Djokovics, de akad néhány, amiben Roger Federer vagy Rafael Nadal még előtte jár. A svájci például 15-ször jutott elődöntőbe az AO-n, míg a szerb a 11.-re készült – ő soha nem vesztett a négy között Melbourne-ben.

Fotó: Getty Images Novak Djokovics

Taylor Fritz láthatóan tanult a korábbi vereségekből, és már az első gémben megmutatta, hogy fejben erősebb, és a játékba is komoly kihívást jelent. Három fogadóelőnyt hárított, és 16 perc alatt hozta a gémet. 5:5-ig Djokovics nyolc bréklabdából egyet sem tudott megcsinálni, majd 6:5-nél az amerikainak volt két játszmalabdája, de a szerb túlélte a kritikus pillanatokat, és a rövidítésben jobban összpontosított.

Fritz nem zuhant össze, bár azt tudhatta, hogy ő gyakorlatilag a maximumot hozta ki magából, míg a világelsőnek vannak még lehetőségei – például, ha feljavul az első szervája, és jobban használja ki a bréklehetőségeket. A 2. szettben némi meglepetésre az amerikai nyert gémet fogadóként, és miután Djokovics újabb hat bréklabdát hagyott ki, Fritz egyenlített (4:6).

A 3. játszma közepétől Djokovics szervája összeállt, és ez az egész játékára jó hatással volt: kétszer is brékelve újra ő vezetett. A tekintetéből, a testbeszédéből pontosan lehetett látni, hogy megint abba az állapotba hozta magát, amikor gyakorlatilag nem lehet fogást találni rajta, sebezhetetlen. Ennek megfelelően alakult a 4. felvonás, és jöhetett a jutalomjáték: interjú a pályán Nick Kyrgios mikrofonja előtt. Az esti programnak már másfél órája mennie kellett volna, de jót beszélgetett a két jóbarát.

A hírek szerint a szervezők megpróbálták áttenni a második női egyes negyeddöntőt a Margaret Court Arénába, de Arina Szabalenka és Barbora Krejcikova is nemet mondott az ötletre. Így maradt az eredeti műsor, Sinner és Rubljov csak a fehérorosz és a cseh csatája után kezdhetett. Amennyiben hölgyek második mérkőzése is hasonlóan hosszúra sikerült volna, mint az első, még egy éjfél körüli kezdés is kinézhetett volna a második férfimeccsre, amely a győztes esélyeit és sorsát könnyen megpecsételhette volna Djokoviccsal szemben.

Szabalenka azonban nem aprózta el, 1 óra 11 perc alatt valósággal leütötte a pályáról Krejcikovát, és a fehérorosz két sima játszmában kerekedett cseh riválisa fölé. A meccsen a brékcsatát Szabalenka 6:2-re nyerte – játszmánként összejött neki a 3:1 –, ami önmagában egy szettnyi előnyt jelentett számára.

Australian Open, negyeddöntő:

férfiak:

Djokovics (szerb, 1.) – Fritz (amerikai, 12.) 7:6 (7–3), 4:6, 6:2, 6:3

Sinner (olasz, 4.) – Rubljov (orosz, 5.) később

nők:

Gauff (amerikai, 4.) – Kosztyuk (ukrán) 7:6 (8-6), 6:7 (3–7), 6:2

Szabalenka (fehérorosz, 2.) – Krejcikova (cseh, 9.) 6:2, 6:3

