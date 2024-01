Szenzációs győzelmet aratott a németek sztárja, még mindig nem Tatabányára készül

Alexander Zverev hétfő délelőtt még nem fog Tatabányán edzeni a német Davis-kupa csapattal. Az olimpiai bajnok legyőzte a wimbledonit az Australian Open 11. napján és bejutott a péntek esti elődöntőbe, ahol Danyiil Medvegyevvel mérkőzik a vasárnapi fináléért. A németek másik DK-játékosa, Dominik Koepfer a párosban játszik a döntőért.

Az idei Australian Open legnagyobb meglepetése készült szerda este a Rod Laver Arénában. Az utolsó elődöntős helyért lépett pályára a 2. kiemelt Carlos Alcaraz és az olimpiai bajnok Alexander Zverev. A spanyol elég meggyőző teljesítménnyel jutott el a negyeddöntőig, több mint öt órával kevesebb időt töltött a pályán az első négy mérkőzésén, mint a német, aki kétszer is tízpontos rövidítés után maradt életben – hétfőn 4 óra 5 perces csatában nyert. Egyetértettek abban, hogy ez előnyt jelent Alcaraznak, de azért a meccset le kellett játszani és legutóbb Torinóban, az ATP Finals csoportmeccsen Zverev volt a jobb.

Ha valakinek pozitív a mérlege Roger Federer ellen (hét mérkőzésből négy győzelem), négyszer nyert már Novak Djokovics ellen és Rafael Nadalt is le tudta győzni salakon, akkor jogos a kérdés, miért nem Grand Slam-bajnok. Nos, Alexander Zverev valóban bárki ellen képes győzni, de a Grand Slam-versenyek, a három nyert játszma, mintha túl nagy kihívást jelentett volna neki eddig.

Egy Alcaraz–Zverev párbaj nem végződhet meglepetéssel, mindkettő nyerhet. Akkor, miért írtam, hogy az idei Australian Open legnagyobb meglepetése készült szerda este? Amit Alcaraz mutatott, ahogy teniszezett és az eredmény (1:6, 3:6, 2:5) óriási meglepetéssel szolgált. A spanyol árnyéka volt önmagának, rengeteg hibával, rossz döntésekkel, kiábrándítóan játszott. Az igazsághoz tartozik, hogy a német pont az ellenkezőjét produkálta, koncentráltan, okosan, pontosan, szinte tökéletesen teniszezett, adogatóként semmi esélyt nem adott. Illetve egészen 1:6, 3:6, 2:5-ig egyszer csillant meg a remény spanyol oldalon, a 2. játszmában 3:2, 40:15-je volt Alcaraznak fogadóként, de jöttek a német hatalmas első szervái.

Fotó: Getty Images Carlos Alcaraz

A Rod Laver Aréna közönsége az első pillanattól inkább Alcaraz mögé sorakozott fel, majd ez csak fokozódott, de később már azért, mert sajnálták a 20 éves spanyolt, a vergődését és hosszabb előadást, drámát akartak a pénzükért. Teljesült a kívánságuk. Zverev hiába adogatott az elődöntőért 5:3-nál, Alcaraz váratlanul megcsillant és kihasználta a germán apró bizonytalanságát, majd úgy tűnt előkerült az igazi Alcaraz:

a rövidítést 0–2-ről nyerte 7–2-re fantasztikus megoldásokkal.

Közeledtünk az éjjel egyhez, de aki nem ment el a 3. szett közepén, már kitartott és abban bízott, hogy a dráma fokozódni fog és lesz egy ötödik játszma – Alexander Zverev 2020-ban 6:2, 6:4-ről vesztette el a US Open döntőt, Domonic Thiem ellen. Ez most egy másik Zverev, egy érettebb. Pályafutása során először győzött top ötös rivális ellen Grand Slamen. Másodszor adogatva a diadalért már nem adott esélyt, és egy nyerő szervával lezárta a 3 óra 5 perces csatát, ami így már nem is igazi meglepetés.

Fotó: Getty Images Alexander Zverev

Zverev pénteken azzal a Danyiil Medvegyevvel fog mérkőzni, aki a nappali program során ötszettes mérkőzésbe bonyolódott a lengyel Hubert Hurkacz ellen, de végül az orosz ünnepelhetett a végén. A felső ágon a 10-szeres AO-győztes Djokovics ellenfele az a Sinner lesz a döntőbe jutásért, aki egyedülálló módon még szettet sem vesztett a tornán.

Eredmények, negyeddöntő, férfiak:

Zverev (német, 6.)–Alcaraz (spanyol, 2.) 6:1, 6:3, 6:7 (2–7), 6:4

Medvegyev (orosz, 3.)–Hurkacz (lengyel, 9.) 7:6 (7–4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4

Az elődöntő párosítása:

Medvegyev–Zverev, Djokovics(szerb, 1.)–Sinner (olasz, 4.)

(Borítókép: Getty Images)