Történelmi siker, Jannik Sinner kétszettes hátrányból nyerte meg az Australian Opent

A harmadik Australian Open-döntőjében is kikapott Danyiil Medvegyev, ráadásul megint 2:0-s játszmaállásról. Jannik Sinner ért a csúcsra Melbourne-ben. A pénteken Novak Djokovicsot búcsúztató olasz simán vesztette el az első két játszmát (3:6, 3:6), de élete első Grand Slam-fináléjában csodát tett, szenzációs tenisszel fordított.

Vasárnap este csodálatos nyári időben kezdődött a férfidöntő Melbourne-ben. A Rod Laver Aréna 15 000 férőhelyes, és a hétvégén gyakorlatilag minden fontos mérkőzést a centeren játszanak, a szombati hivatalos nézőszám mégis 39 113 volt, és az utolsó napon ezt is sikerült túlszárnyalni, 46 365-tel. A látszólagos ellentmondás megoldása, hogy az AO hajrájában még inkább meghatározó a fesztivál rész. A John Cain Arénában koncertekkel várták a nézőket, Groove Armada, Rudimental, Sunshine és Disco Faith kórus, Latifa Tee és DJ Cooper Smith lépett fel.

Az idei Australian Open utolsó mérkőzésének eredményétől függetlenül az biztos volt, hogy új név kerül a Norman Brookes-kupára, és Jannik Sinner a győzelme esetén is marad a ranglista 4. helyén. A döntő kezdése előtt 10 perccel még nem nyitották ki az aréna tetejét, mert látványos fényshow futott a pályán és a ledfalakon, majd a Moulin Rouge! musical egyik sztárja, W Tipoki énekelt. Komoly koreográfiája volt mindennek, Jim Courier hozta be a Norman Brookes-kupát, az egyik szponzor elegáns díszdobozába rejtve.

Fotó: Getty Images

A legutóbbi 22 Grand Slamből 18-at Novak Djokovics (12) és Rafael Nadal (6) nyert meg, de az Australian Openen 2004 óta csak két teniszező ért a csúcsra a BIG3 mellett. Marat Szafin 2005-ben, Stan Wawrinka 2014-ben nyert itt, egyébként Novak Djokovics (10), Roger Federer (6) vagy Rafael Nadal diadalát ünnepelte a teniszvilág. A statisztikákat böngészve megállapítható, hogy az elmúlt 13 hónap eredményei alapján Danyiil Medvegyev és Jannik Sinner nem véletlenül jutott döntőbe 2024 első Grand Slam-versenyén.

A 2023-as szezonkezdet óta ők ketten nyerték a legtöbb mérkőzést a Touron (72-t az orosz, 70-t az olasz), és kemény pályán is a legeredményesebbek (55/51). Medvegyev tavaly ilyenkor komoly gödörben volt, kikapott Sebastian Kordától a 32 között, de Ausztrália után visszanyerte a formáját, ő lett Rotterdam, Doha, Dubaj és Miami bajnoka, de Indian Wellsben is döntőt játszott. Sinner az év második felében pörgött fel.

Ami Novak Djokovicsnak egyszer nem sikerült pénteken, azt Medvegyev 12 perc alatt megoldotta: Sinner a második adogatójátékában nemcsak fogadóelőnyig jutott, de brékelte is az olaszt (2:1). A hosszú labdamenetekből rendre ő jött ki jobban, Sinner nem találta a fogást rajta, ráadásul az orosz parádésan szervált, 3:1-ig már négy ászt ütött.

Azt gondolhatnánk, hogy sok újdonsággal nem tudnak szolgálni egymásnak: tizedik alkalommal mérkőztek, és összesítésben ugyan 6–3 az orosznak, de a legutóbbi három meccsüket az olasz nyerte. Nos, a komoly közös múlt ellenére a 3. kiemelt képes volt valami olyat húzni, amivel egyértelműen meglepte öt évvel fiatalabb riválisát. Adogatóként esélyt sem adott neki, fogadóként folyamatosan nyomás alatt tartotta, 5:3-nál másodszor is brékelte.

Fotó: Getty Images

Medvegyev kétszer fordított 0:2-ről a döntőig vezető úton, a 32 közé kerülésért a finn Emil Ruusuvuori vezetett 6:3, 7:6-ra ellene, az elődöntőben Alexander Zverevnek volt 7:5, 6:3-as előnye. Az AO előtt nem indult versenyen, azt is mondhatnánk, hogy Melbourne-ben hozta csúcsformába magát. Ez annyira jól sikerült neki, hogy az első játszma után azt fogalmaztam meg magamban, hogy ez az a Medvegyev, aki a 2021-es US Open-fináléban 6:4, 6:4, 6:4-re verte az akkor is világelső és a naptári Grand Slamért játszó Novak Djokovicsot. Sebészi pontossággal és sakkozói aggyal lövi, üti, pörgeti a labdát, semmit nem csinál véletlenül, mindenre van válasza, a magasságát meghazudtolóan mozog a pályán, és nem hibázik. Az érzelmeit minimálisan kimutató, két fegyelmezett, elszánt harcos párbajozott, és a tapasztaltabb egy kicsit mindenben jobban teljesített.

Nem indult jól a második szett a trónkövetelőnek, elképesztő energiákat kellett mozgósítania, hogy ne kerüljön egyből hátrányba. Négy fogadóelőnyt hárított 0:1-nél, többnyire extra megoldásokkal vagy hősiesen védekezve, miközben Medvegyev egymás után nyerte az adogatását pontveszteség nélkül. Sinner egyre tanácstalanabb lett, a kilátástalan helyzetében arra gondolhatott, hogy Medvegyev vesztett már AO-döntőt 6:2, 7:6-ról (Nadal ellen, 2022-ben).

Amikor már épp úgy tűnt, hogy gyorsan vége lesz a finálénak – 6:3, 5:1-nél –, a tiroli váratlanul, a semmiből brékelt, sőt volt labdája a 4:5-höz, de az újabb fogadóelőny ellenére a második visszabrék nem jött össze: 1 óra 27 után Medvegyev 6:3, 6:3-ra vezetett.

Sinner dominált a fináléig, egyetlen játszmát vesztett hat meccs alatt (azt is Djokovics ellen), most meg már kettőt. Reményre, bizakodásra a 2. szett vége adott okot neki és csapatának, ha azt elbukja 6:1-re, akkor az már majdnem kiütés. A kérdés ekkor úgy szólt, tudja-e tartani ezt a szintet még 30-40 percig az orosz, esetleg Sinner képes lesz változtatni valamit. Eddig semmit nem számított, hogy a döntőig Medvegyev majd hat órával több időt töltött a pályán, és pénteken ő sokkal később került ágyba, mint az olasz.

2 óra 10 perce tartott a döntő, és hirtelen csoda történt. A 3. szettben 4:4-ig amolyan vihar előtti csend uralkodott a pályán, mindenki biztosan hozta az adogatását, fogadóelőnyt nem láttunk. Ez inkább Sinner részéről jelentett előrelépést. Medvegyev 4:5-nél a játszmában maradásért szervált, és 0:30 lett. A szurkolók vérszemet kaptak, és a semleges drukkerek is lázba jöttek. Az orosz igyekezett gyorsan lehűteni őket, 30:30-nál egy 31 ütésből álló fantasztikus labdamenetet nyert meg, de Sinner nem engedte el a gémet, szenzációs megoldásokkal brékelte az oroszt, vitte a szettet (6:4).

Fotó: Getty Images

Amint az sejthető volt, fokozatosan megváltozott a döntő dramaturgiája, dinamikája: a 4. játszmában 3:3-ig Sinner kétszer is fogadóelőnyhöz jutott, Medvegyev adogatójátéka lett sebezhetőbb, és már nem mozgott annyira frissen. Megint 5:4-nél jött a brék, és 3 óra 5 perc után 6:3, 6:3, 4:6, 4:6-ra álltak. A közönség megkapta, amire vágyott: drámát és ötszettes finálét.

Mik voltak a lényegi változások az első két játszmához képest? Igazából apróságok. A hosszú (9+-os) labdamenetek többségét már Sinner nyerte, Medvegyev adogatójátéka nem volt sebezhetetlen, az olasz egyre jobban mozgott, és az ő szervája javult.

Az 5. szettben 3:2-nél jött el Jannik Sinner pillanata, a közönség üdvrivalgása közepette elvette az orosz adogatását, egészen brutális, a fizika törvényeit meghazudtoló labdameneteket játszottak ekkor is. Kétszer kellett még hoznia a saját szerváját, de ettől sem jött zavarba, egy hatalmas nyerő tenyeressel zárta le az ütközetet.

Fotó: Getty Images

3 óra 44 perc alatt győzött 3:6, 3:6, 6:4, 6:4 6:3-ra.

AUSTRALIAN OPEN, DÖNTŐ

Jannik Sinner – Danyiil Medvegyev 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3

(Borítókép: Getty Images)